Ryanair будет штрафовать буйных пассажиров

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair будет накладывать штрафы от 500 евро на пассажиров, чье деструктивное поведение станет причиной для снятия с рейса, пишет DW.
Об этом лоукостер объявил в четверг, 12 июня. В авиакомпании надеются, что штраф станет сдерживающим фактором и поможет искоренить недопустимое поведение на борту наших самолетов.
«Недопустимо, чтобы пассажиры страдали от лишних неудобств из-за поведения одного недисциплинированного пассажира», - заявил представитель Ryanair.
Штрафы будут взиматься путем снятия «непосредственно с карты, использованной для бронирования», - соответствующие изменения уже были внесены.
Ryanair судилась с буйными пассажирами
Как отмечает авиакомпания, перебои во многих рейсах были вызваны небольшим числом буйных пассажиров. В частности, в январе 2025 года Ryanair потребовала от одного из пассажиров возмещения ущерба на сумму 15 000 евро после того, как из-за его неуправляемого поведения рейс из Дублина в Лансароте (Канарские острова) был перенаправлен в португальский Порту.
Также Ryanair, услугами которой в 2024 году воспользовались более 200 миллионов авиапассажиров, призвала Европейский Союз ограничить продажу алкоголя в аэропортах.