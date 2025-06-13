Ryanair будет штрафовать буйных пассажиров

Об этом лоукостер объявил в четверг, 12 июня. В авиакомпании надеются, что штраф станет сдерживающим фактором и поможет искоренить недопустимое поведение на борту наших самолетов.

«Недопустимо, чтобы пассажиры страдали от лишних неудобств из-за поведения одного недисциплинированного пассажира», - заявил представитель Ryanair.

Штрафы будут взиматься путем снятия «непосредственно с карты, использованной для бронирования», - соответствующие изменения уже были внесены.

Ryanair судилась с буйными пассажирами

Как отмечает авиакомпания, перебои во многих рейсах были вызваны небольшим числом буйных пассажиров. В частности, в январе 2025 года Ryanair потребовала от одного из пассажиров возмещения ущерба на сумму 15 000 евро после того, как из-за его неуправляемого поведения рейс из Дублина в Лансароте (Канарские острова) был перенаправлен в португальский Порту.