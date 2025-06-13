Карстен Вархолм мощно улучшил мировой рекорд на редкой дистанции

Вархолм стал первым в мире, кто преодолел эту дистанцию быстрее 33 секунд, показав результат 32,67. Предыдущий лучший результат, установленный самим Вархолмом несколько месяцев назад, составлял 33,05. Остальные участники не смогли навязать ему борьбу в Осло. Второе место занял олимпийский чемпион Парижа Рай Бенджамин из США с результатом 33,22, третьим стал бразилец Алиссон дос Сантос (33,38). Представитель Катара Абдерахман Самба показал время 33,84, а остальные четверо не уложились даже в 34 секунды.

На счету Вархолма также мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами - 45,94, установленный на Олимпиаде в Токио в 2021 году.

В прыжках с шестом победу одержал швед и обладатель мирового рекорда Арманд Дюплантис, взяв высоту 6,15.

В беге на 100 метров среди женщин быстрейшей стала олимпийская чемпионка Парижа Жюльен Альфред из Сент-Люсии, единственная, кто выбежала из 11 секунд — 10,89. В метании копья вновь победила прошлогодняя триумфаторша в Париже - японка Харука Китагути, ее результат на этот раз составил 64,63.