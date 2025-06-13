Налоговый шок! Второй теннисист мира вынужден отказаться почти от половины призовых

В финале, который прошел 8 июня и длился почти пять с половиной часов, 22-летний испанец в пяти сетах одолел первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера, со счетом 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2).

За победу на турнире испанцу полагался солидный призовой фонд - 2,55 миллиона евро. Однако на его счет поступит лишь около половины этой суммы, поскольку примерно 1,18 миллиона евро уйдет на оплату налогов. Алькарас обязан перечислить эту сумму в казну Испании, так как зарегистрирован налоговым резидентом именно своей страны, сообщает Marca.

За всю свою карьеру Алькарас заработал в качестве призовых уже более 40 миллионов евро.

Кроме того, финал нынешнего Открытого чемпионата Франции стал самым длинным в истории мужских финалов этого турнира. Предыдущий рекорд был установлен в 1982 году, когда Матс Виландер одержал победу над Гильермо Виласом со счетом 1:6, 7:6 (6), 6:0, 6:4; тогда матч длился четыре часа сорок две минуты.