МАГАТЭ: Иран не выполняет свои обязательства в ядерной сфере

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 12 июня, впервые за последние два десятилетия официально зафиксировал факт несоблюдения Ираном его обязательств в ядерной сфере, пишет DW.
Это может вызвать новый виток напряженности вокруг иранской ядерной программы и запустить механизм восстановления санкций ООН против Тегерана уже к концу текущего года, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на западных дипломатов.
Резолюцию, проект которой внесли Франция, Великобритания, Германия и США, поддержали, по словам источников, 19 стран. Против проголосовали Россия, Китай и Буркина-Фасо. Еще 11 государств воздержались, а представители еще двух стран не участвовали в голосовании. Как следует из текста документа, с которым ознакомился Euronews, Совет управляющих МАГАТЭ вновь настоятельно потребовал от Тегерана без промедления предоставить объяснения по поводу следов урана, обнаруженных на нескольких объектах, не заявленных как ядерные.
По мнению западных дипломатов, обнаруженные там частицы урана могут свидетельствовать о существовании у Ирана до 2003 года секретной программы создания ядерного оружия.