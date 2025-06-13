МАГАТЭ: Иран не выполняет свои обязательства в ядерной сфере

Это может вызвать новый виток напряженности вокруг иранской ядерной программы и запустить механизм восстановления санкций ООН против Тегерана уже к концу текущего года, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на западных дипломатов.

Резолюцию, проект которой внесли Франция, Великобритания, Германия и США, поддержали, по словам источников, 19 стран. Против проголосовали Россия, Китай и Буркина-Фасо. Еще 11 государств воздержались, а представители еще двух стран не участвовали в голосовании. Как следует из текста документа, с которым ознакомился Euronews, Совет управляющих МАГАТЭ вновь настоятельно потребовал от Тегерана без промедления предоставить объяснения по поводу следов урана, обнаруженных на нескольких объектах, не заявленных как ядерные.