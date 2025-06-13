Он подтвердил, что в результате израильских авиаударов погибли несколько военных командиров и ученых-ядерщиков, и пообещал, что иранские военные дадут жесткий ответ на это.

«Сионистский режим и Соединенные Штаты заплатят высокую цену и получат сильную пощечину», - цитирует его заявление агентство IRNA.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана: были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах. Операция получила название «Народ как львица», ее целью стало уничтожение иранской ядерной программы. По данным Axios, одновременно с воздушными ударами «Моссад» провел диверсии против иранских систем ПВО и ракетных объектов «в глубине страны». В результате операции погибли несколько высокопоставленных военных, в том числе начальник Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами.