В службу поддержки по трудовой эксплуатации чаще всего обращаются мужчины-иностранцы

«Часто эти люди боятся обращаться за помощью, думая, что им всё равно никто не поможет. Мы хотим изменить это восприятие, - объяснила советник по криминальной политике Министерства юстиции и Министерства цифрового развития Ану Лепс. - Особенно важно донести информацию до иностранных работников, которые часто не знают своих прав и потому легче становятся жертвами. Каждый человек, независимо от происхождения и рода деятельности, заслуживает уважения и справедливого отношения».

В 2024 году работодатели не выплатили обратившимся в службу более 320 000 евро. Чаще всего пострадавшими оказываются граждане третьих стран, которых запугивают насилием или депортацией, если они попытаются отстоять свои права.

В этом году консультанты службы по предотвращению торговли людьми и оказанию помощи пострадавшим Департамента социального страхования предоставили помощь в 330 случаях. Большинство обратившихся - мужчины (68%), в основном квалифицированные рабочие, строители и сотрудники сферы общепита

«Нередко к нам обращаются люди, которые уже на протяжении месяцев находятся в условиях явной эксплуатации. Чаще всего они звонят в самый последний момент, в поисках помощи, информации и поддержки, - рассказала ведущий специалист Департамента социального страхования Сирле Блумберг. - При этом важно понимать, что в статистике отражены лишь те, кто набрался смелости обратиться за помощью».

«Многие из них сталкивались с ситуациями, в которых с ними обращались недостойно. Их опыт и потребности часто игнорируются, им предоставляют ложную информацию, создавая впечатление, будто изнурительные рабочие дни и плохие условия - это норма в Эстонии. Такой опыт делает людей настороженными и подрывает доверие к возможной поддержке», - добавила она.

Примерами подобных ситуаций могут быть невыполнение условий трудового договора, выплата заработной платы в меньшем размере, чем было обещано, угрозы и запугивание работников, ограничение свободы передвижения, а также требование необоснованной платы за жилье или рабочие инструменты.