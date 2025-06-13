ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Меняются времена, но не Центристская партия: отсутствие содержания так и маскируется демагогией

После серьезной внутренней турбулентности 2023-2024 годов к активной электоральной деятельности вернулись центристы. Они даже время от времени занимают второе место в рейтингах партий, но, как считает публицист Валерий Сайковский, содержание возрожденной активности настолько серое, что возвращение центристов даже к власти в столице маловероятно.
Давно известны алгоритмы восстановления былого влияния в политике, и в любом случае они содержат хотя бы видимое обновление идеологии, принципов текущей деятельности, и приход новых личностей в руководство. В Центристской партии же происходит нечто иное.
Партия в 2023-2024 годах пережила большой исход, лишившись минимум трети ведущих политиков. Остались не самые креативные, и можно сказать, что тон стали задавать выходцы из других партий. Напомню, что Лаури Лаатс и Вадим Белобровцев перешли когда-то к центристам из Социал-демократической партии.
Очевидные проколы Центристской партии, связанные с русским вопросом, и невнятная позиция в вопросах реформы образования - это основные причины нынешних проблем партии. Напрашиваются изменения именно в этих направлениях.
Одновременно в недавнем прошлом было много претензий к методам реализации центристами своих политических целей. Большую часть их деятельности и сейчас, и в прошлом, составляет критика оппонентов, а конструктивная часть политической риторики всегда была многократно слабее. Как ни пытался найти хоть какие-то намеки на изменения в описанных направлениях, но их следов не обнаружил.
Мантрам о плохих реформистах, якобы мешающих решать проблемы страны, скоро уже четвертьвековой юбилей можно справлять. Но так ничего не изменилось, воз и ныне там. С того момента, когда недавно снова стал снова обращать внимание на предвыборную деятельность Центристcкой партии, меня не покидает ощущение, что наблюдаю работу машину времени, которая вернула центристов в 2014-1015 год. Ну а краеугольный камень деятельности партии, манипуляция плохой информированностью избирателя, прочен как никогда.
Я не я и образованием не управлял
Начнем с того, что сам Михаил Кылварт выдумал в мае месяце какую-то неоптимистическую личную трагедию. Он якобы бедный-несчастный. Живет на мизерные доходы. Глядишь, скоро и голодать начнет.
Но на эту «бедность» могли среагировать только патологически доверчивые избиратели. Сколько-нибудь информированные избиратели знают, что на всех выборах (парламентские, «брюссельские», местные) он набирает лучший результат в партии, что гарантирует не просто сладкое место на Тоомпеа, но и личный мандат, независимый от партийных интриг. Трудно понять, что мешает просто заявить, что решил пока сосредоточится на местных выборах.
Почему-то Кылварт решил заняться дешевыми манипуляциями вместо реального обновления формы и содержания деятельности как партии, так и своей личной. Отдельным направлением деятельности центристов снова стало «забыть» недавнее почти двадцатилетнее руководство столичным правительством, а в 2016-2021 году - иправительством на общегосударственном уровне.
Особенно смешон в роли критика образовательной деятельности Вадим Белобровцев, который много лет сам руководил столичным образованием, а во время пребывания в рядах соцдемов был советником министра образования. Он сейчас многократно повторяет перед камерами вопрос к правительству: когда будут увеличены зарплаты учителей?
Это как минимум непрофессионально, т.к. главным работодателем для львиной доли учителей является местное самоуправление. Государство лишь определяет минималку. Исключением являются полтора десятка государственных гимназий.
В Таллинне, кроме последнего года, с 2009 года центристы единолично правили. В 2016-2021 году еще и правительством руководили. Совсем неплохо было бы центристам вспомнить деятельность на посту министра образования Майлис Репс, управлявшую министерством в период идеальных условий для реализации любых планов (одновременное руководство на столичном и общегосударственном уровне). Классика про бревно и соринку в глазу очень уместна.
Все течет, все изменяется кроме методов центристов
Находясь у власти в столице, они до 2016 года прикидывались несчастными, не имеющими возможностей влиять на образование. По вышеописанным обстоятельствам сейчас такой подход не имеет смысла. Избиратели ждут конструктива.
Но ведущие центристы десятки раз в день комментируют проблемы государственного бюджета, прочие проблемы, не имеющие отношения к повестке местных выборов. Отсутствие собственных предложений по решению проблем на всех уровнях пытаются скрыть с помощью демагогии и манипуляций информацией.
Возможно только одно объяснение такого политического поведения - надо не только заставить забыть промахи недавнего прошлого, но и отвлечь избирателей от полного отсутствия конструктивной программы на ближайшее будущее. Без этого можно худо-бедно сохранить власть в стабильное время, но вернуть ее в сложные для внутренней и внешней политики периоды практически невозможно.
Да и на уровне личностей в партии все почти безнадежно. Лишившись не самых гениальных политиков в 2023-24 годах (Ратас, Свет, Кийк, Карилайд, Ааб), партия осталась совсем без перспективных членов. Отсутствие в партии новых генераторов идей именно сейчас стало более чем заметно.
Как никогда становится очевидно, что Михаил Кылварт не тянет на роль первого лица. Он в состоянии погрузиться в текучку и создать впечатление крепкого хозяйственника. Но время деятельности в стиле «партхозактива» прошло, а нового стиля не появилось.
Что делать избирателям?
Вышеописанное показывает сложность не только для деятельности центристов, но и противоречивую ситуацию для любой политической деятельности. Одновременно три парламентские партии борются за второе-четвертое место в рейтинге, а коалиции в столице и на Тоомпеа образованы не в результате выборов, а благодаря массовому переходу ведущих политиков из одной партии в другую.
Придется избирателям реализовать простой совет болгарского политика Пламена Паскова: «Выбросьте телевизор, начните думать своей головой, сначала вам будет сложно, но постепенно станет понятнее происходящее вокруг, а со временем появится реальный план, как жить дальше!»