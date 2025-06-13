ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Меняются времена, но не Центристская партия: отсутствие содержания так и маскируется демагогией

Я не я и образованием не управлял

Начнем с того, что сам Михаил Кылварт выдумал в мае месяце какую-то неоптимистическую личную трагедию. Он якобы бедный-несчастный. Живет на мизерные доходы. Глядишь, скоро и голодать начнет.

Но на эту «бедность» могли среагировать только патологически доверчивые избиратели. Сколько-нибудь информированные избиратели знают, что на всех выборах (парламентские, «брюссельские», местные) он набирает лучший результат в партии, что гарантирует не просто сладкое место на Тоомпеа, но и личный мандат, независимый от партийных интриг. Трудно понять, что мешает просто заявить, что решил пока сосредоточится на местных выборах.

Почему-то Кылварт решил заняться дешевыми манипуляциями вместо реального обновления формы и содержания деятельности как партии, так и своей личной. Отдельным направлением деятельности центристов снова стало «забыть» недавнее почти двадцатилетнее руководство столичным правительством, а в 2016-2021 году - иправительством на общегосударственном уровне.

Особенно смешон в роли критика образовательной деятельности Вадим Белобровцев, который много лет сам руководил столичным образованием, а во время пребывания в рядах соцдемов был советником министра образования. Он сейчас многократно повторяет перед камерами вопрос к правительству: когда будут увеличены зарплаты учителей?

Это как минимум непрофессионально, т.к. главным работодателем для львиной доли учителей является местное самоуправление. Государство лишь определяет минималку. Исключением являются полтора десятка государственных гимназий.