Анализ: качество муниципальных услуг в Эстонии растет, лидируют малые волости

Наивысшие показатели были зафиксированы в сфере готовности к кризисным ситуациям - 7,2 балла из 9 возможных, что на 9% выше, чем годом ранее. Самый заметный прогресс продемонстрировали направления охраны окружающей среды и климата (4,9 балла, рост на 26%) и развития мобильности (3,8 балла, рост на 27%).

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас отметил, что уровень местных услуг в Эстонии продолжает расти: «Различия между городскими и сельскими районами напрямую влияют на качество предоставляемых услуг и чем лучше мы сможем сгладить эти различия, тем выше станет общий уровень жизни».

В 2024 году муниципалитеты были отмечены в трех номинациях: за эффективное использование возможностей, высокий уровень удовлетворенности жителей и внимание к социальному благополучию.

Заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Райт Пихельгас подчеркнул, что особенно радует активность и качество работы небольших самоуправлений, таких как Хяэдемеэсте, Кадрина, Муху и Ныо. «Это доказывает, что преданность делу, разумные решения и стремление к развитию возможны независимо от масштаба муниципалитета», - отметил он, выразив благодарность этим волостям и городу Тарту за их системную работу и заботу о жителях.

Титул «лучших в использовании возможностей» получили волости Кадрина, Ныо и второй год подряд Хяэдемеэсте. При оценке учитывается, насколько муниципалитет смог превзойти свой средний потенциал, учитывая доходность, плотность населения и размер.

В категории, оценивающей удовлетворенность жителей, были отмечены волости Муху и Кадрина. Они получили самые высокие оценки по результатам опроса, проведенного осенью прошлого года. Исследование проводится раз в два года и состоялось уже в третий раз. Волость Муху вновь сохранила за собой позицию лидера, тогда как Кадрина заняла второе место, продемонстрировав при этом наибольший рост показателей по сравнению с результатами 2022 года.

В этом году в третий раз были вручены награды в категории «заботливый муниципалитет». При выборе победителей учитывались показатели в двух областях социальной защиты - благополучие детей и социальное обслуживание взрослых. Лучшими в этой категории стали волость Кадрина и город Тарту.