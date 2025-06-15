НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Провал вотума недоверия министру юстиции, шесть лет за госизмену, предполагаемый террорист в аэропорту

Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали безуспешная попытка парламентской оппозиции отправить в отставку Лийзу Пакосту, вынесение приговора Светлане Бурцевой, а также сообщение о задержании в Таллиннском аэропорту гражданина Эстонии, собиравшегося добраться до Ливана.
Провал вотума недоверия Лийзе Пакосте
В четверг, 12 июня, в Рийгикогу провалился вотум недоверия министру юстиции и цифрового развития Лийзе Пакосте («Ээсти 200»), который днем ранее инициировали оппозиционные фракции.
За отставку министра проголосовали 29 депутата. Воздержавшихся или проголосовавших «против» не было. Для принятия вотума недоверия требовалось большинство Рийгикогу или не менее 51 голоса «за».
В среду парламентские фракции Центристской партии, EKRE, «Отечества» и Социал-демократической партии объявили, что представят вотум недоверия Пакосте.
Причиной выражения недоверия было то, что находящаяся в ведении министра Пакосты Государственная прокуратура не возбудила уголовное дело в отношении Pihlakodu AS, а Министерство юстиции приняло решение разместить в Тарту 600 заключенных из Швеции.
По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, в частности, осталось непонятным, почему Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело против Pihlakodu, несмотря на надзорный акт Департамента социального страхования и доказательства, свидетельствующий о плохой организации работы в доме престарелых.
После провала вотума недоверия в тот же день правительство уполномочило министра юстиции и цифрового развития Лийзу Пакосту подписать с Швецией пятилетний договор об аренде тюремных площадей.
Аренда неиспользуемых сейчас тюремных зданий позволит трудоустроить 400 человек на местах, поддерживать функционирующую тюремную инфраструктуру в резерве на случай кризисов и приносить государству не менее 30 млн евро в год. Соглашение планируется подписать 18 июня в Стокгольме.
«Мы заключаем договор аренды тюремной площади с нашим соседом и близким союзником - Королевством Швеция. Текст соглашения был подготовлен в тесном сотрудничестве с нашими органами безопасности, все риски были рассмотрены в ходе переговоров, и было найдено решение. Соглашение поможет нам сохранить работоспособность и функционирование Тартуской тюрьмы. Оно поможет сохранить и даже создать важные рабочие места в Южной Эстонии», - сказала Пакоста.
Целью договора аренды тюремных площадей является сохранение Тартуской тюрьмы как важной внутренней инфраструктуры безопасности.
Назначение тюремного срока Светлане Бурцевой
В среду, 11 июня, Харьюский уездный суд признал Светлану Бурцеву виновной в нарушении международных санкций и государственной измене, приговорив ее за эти деяния соответственно к двум и шести годам лишения свободы.
Руководствуясь принципом поглощения наказания, суд приговорил Бурцеву к шести годам заключения. Отсчет срока отбывания наказания начался с момента задержания Бурцевой, 28 февраля 2024 года.
Согласно обвинению, Светлана Бурцева нарушила международные санкции, работая на российскую медиакомпанию РИА «Россия Сегодня», руководителем которой является Дмитрий Киселев, включенный в список лиц, подпадающих под финансовые санкции. Таким образом, Бурцева предоставляла лицу, находящемуся под санкциями, экономические ресурсы, когда писала статьи и делала фотографии для онлайн-издания РИА «Россия Сегодня»/Baltnews.
Также государственная прокуратура обвиняет Бурцеву в том, что она установила и поддерживала отношения, направленные против Эстонской Республики, с иностранцем Романом Ромачевым, а также оказывала ему и российской организации R-Tehno содействие в ненасильственной деятельности, направленной против независимости и суверенитета Эстонской Республики.
Суд принял все представленные доказательства, признал их допустимыми и установил, что вина Бурцевой полностью доказана.
Сообщение Полиции безопасности о задержании потенциального террориста
В четверг Департамент полиции безопасности (КаПо) сообщил о том, что подозревает 18-летнего гражданина Эстонии в попытке присоединиться в Ливане к террористической организации. Молодой человек находится под стражей.
По данным следствия, гражданин Эстонии по имени Евгений пытался через Турцию выехать в Ливан для вступления в террористическую организацию. Подозреваемый был задержан 13 мая в аэропорту Таллинна до посадки на рейс.
С 15 мая он находится под арестом, а в рамках уголовного дела продолжается активный сбор доказательств.
КаПо подозревает 18-летнего Евгения в попытке отправиться за границу для присоединения к террористам.
Поскольку расследование еще продолжается, более подробную информацию в настоящее время предоставить невозможно.
Решение таллиннской коалиции отложить принятие городского бюджета
Партнеры по столичной коалиции, которые встретились в Таллинне в четверг, решили отложить принятие дополнительного бюджета, а вместе с ним и решение об отмене платы за детский сад, до второй половины июля.
В четверг утром состоялось заседание совета столичной коалиции, после которого вице-мэр от «Ээсти 200» Алексей Яшин выразил удовлетворение тем, что в соответствии с соглашением сторон и дополнительный бюджет, и поправки, касающиеся платы за место в детсаду, были сняты с повестки дня и направлены на второе чтение на внеочередной сессии Таллинского городского собрания, которая состоится 21 июля.
Вице-мэр от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере заявил, что теперь все коалиционные партии в Таллинне должны приложить усилия для поиска решения по отмене платы за место в детском саду, и сделать это как можно скорее.
Сбой в работе электронных сервисов подведомственных МВД учреждений
Во вторник утром МВД сообщило, что нарушена работа ИТ-служб подведомственных МВД учреждений, что также повлияло на работу Центра тревоги и пограничных переходов, также была нарушена работа номера 1247. Указывалось, что время ожидания при экстренных вызовах может быть больше обычного. Центр тревоги просил всех, кому нужна срочная помощь, оставаться на линии при звонке по номеру 112 до тех пор, пока на звонок не ответят, и не вешать трубку. Также людей просили проявить терпение при пересечении границы.
МВД напомнило, что номер экстренной помощи предназначен для ситуаций, требующих срочной помощи, поэтому звонить на номер экстренной помощи 112 нужно только в случае, если чья-то жизнь, здоровье или имущество находятся в опасности.
Также сообщалось, что из-за технической неисправности была нарушена работа информационной системы пограничного контроля PPA, из-за чего пограничный контроль на пограничных переходах не мог осуществляться. Указывалось, что проблема затронула пограничный переход в Нарве, где образовалась очередь из примерно 300 человек. В Таллиннском аэропорту около дюжины человек ожидали въезда из нешенгенской зоны, а на пограничных переходах в Южной Эстонии несколько автобусов, в которых находилось около 50 человек, ждали проверки.
Позднее стало известно, что из-за технического сбоя также были нарушены прием ходатайств о документах и их выдача. Поэтому подача ходатайств в пунктах PPA или в среде самообслуживания была невозможна. Также невозможно было получать документы в пунктах обслуживания и в магазинах Selver.
Незадолго до полудня МВД сообщило, что работа всех сервисов восстановлена.
Позднее на вопросы Rus.Postimees о причинах произошедшего ответил Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT), который обеспечивает IT-услуги некоторых государственных органов. По его данным, сбой продолжался три с половиной часа.
«Сбои в сервисах не произошли одновременно, а влияли на сервисы постепенно, каскадом. Мы сразу начали выяснять причины сбоев. Относительно быстро мы исключили из числа возможных причин кибератаку. На данный момент мы локализовали проблему и можем сказать, что это был сбой центрального управляющего программного обеспечения», - рассказала представительница SMIT.