НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Провал вотума недоверия министру юстиции, шесть лет за госизмену, предполагаемый террорист в аэропорту

Провал вотума недоверия Лийзе Пакосте

В четверг, 12 июня, в Рийгикогу провалился вотум недоверия министру юстиции и цифрового развития Лийзе Пакосте («Ээсти 200»), который днем ранее инициировали оппозиционные фракции.

За отставку министра проголосовали 29 депутата. Воздержавшихся или проголосовавших «против» не было. Для принятия вотума недоверия требовалось большинство Рийгикогу или не менее 51 голоса «за».

В среду парламентские фракции Центристской партии, EKRE, «Отечества» и Социал-демократической партии объявили, что представят вотум недоверия Пакосте.

Причиной выражения недоверия было то, что находящаяся в ведении министра Пакосты Государственная прокуратура не возбудила уголовное дело в отношении Pihlakodu AS, а Министерство юстиции приняло решение разместить в Тарту 600 заключенных из Швеции.

По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, в частности, осталось непонятным, почему Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело против Pihlakodu, несмотря на надзорный акт Департамента социального страхования и доказательства, свидетельствующий о плохой организации работы в доме престарелых.

Лийза Пакоста. Фото: Martin Pedaja

После провала вотума недоверия в тот же день правительство уполномочило министра юстиции и цифрового развития Лийзу Пакосту подписать с Швецией пятилетний договор об аренде тюремных площадей.

Аренда неиспользуемых сейчас тюремных зданий позволит трудоустроить 400 человек на местах, поддерживать функционирующую тюремную инфраструктуру в резерве на случай кризисов и приносить государству не менее 30 млн евро в год. Соглашение планируется подписать 18 июня в Стокгольме.