Школа Свободы, созданная на волне наплыва украинских беженцев, преуспевает

Дети старательно учат эстонский язык

По меньшей мере половина подростков после окончания школы хочет остаться в Эстонии - это подтверждается и тем, что в начале учебного года школьникам предложили выбрать, на каком уровне они хотят изучать эстонский, и половина выбрала уровень B2. Селищева подчеркнула, что 60 процентов учебного процесса в школе происходит на эстонском языке.

Ольга Селищева. Фото: Tairo Lutter

Учитель эстонского языка Анна Веспер довольна своим решением год назад уйти из системы здравоохранения и устроиться на работу в Школу Свободы. Говоря об изучении эстонского среди украинцев, она отмечает, что успехи разные.

«Многие говорят, что это сложно и язык странный, но дети на самом деле учатся быстро. Для меня самое главное - добиться, чтобы у них была разговорная речь. Не так важно, как человек произносит слова, главное - чтобы он не боялся говорить: на улице, в кафе, в автобусе, в магазине. Мы учим по шаблонам предложений. Например, на доске написано ma ostan ..., и дальше добавляем: ... ostan piima, ostan leiba. На уроке мы общаемся только на эстонском», - пояснила Веспер.

Анна Веспер. Фото: Tairo Lutter

По ее словам, изучение эстонского осложняется тем, что вне школы языковая среда у детей в основном русско- или украиноязычная, а многие приехали из регионов, где раньше учились только на русском. При необходимости школа предлагает дополнительные занятия.