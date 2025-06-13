Школа Свободы, созданная на волне наплыва украинских беженцев, преуспевает

Школа Свободы, созданная в Таллинне для детей украинских беженцев, в настоящее время насчитывает около 500 учащихся 7-12-х классов. В будущем планируется оставить только гимназические классы.
Три года назад в Эстонию за несколько месяцев прибыли десятки тысяч беженцев из Украины. Им требовалось помочь не только с жильем и работой, но и предоставить возможность детям продолжить обучение. По всей стране украинских детей принимали в эстонские классы, а местами создавались и украиноязычные. В Таллинне, где собралось особенно много беженцев, оперативно открыли две школы: для младших - Основную школу Ряэгу при Гимназии Лиллекюла, а для старших - Школу Свободы как часть Тынисмяэской государственной гимназии.
По словам Ольги Селищевой, исполняющей обязанности директора Тынисмяэской государственной гимназии и руководителя Школы Свободы, найти сотрудников для учебного заведения, в котором учатся украинские дети, было непросто.
«К нам приехали учителя из Украины, которые ничего не знали об эстонской системе образования, но внезапно им пришлось преподавать по нашей учебной программе, поэтому их задачи были гораздо шире, чем у обычных учителей, - рассказала она. - Помимо того, что они вели свой предмет, им нужно было быть готовыми выслушивать проблемы детей».
В школе из 70 учителей 28 - украинцы. «Все они после уроков ходят на языковые курсы, - подтвердила Селищева. - Один учитель математики уже сдал экзамен на знание эстонского языка на уровне B2, и остальные тоже близки к этому. Мы стараемся предоставить им языковую практику, всё делопроизводство в школе ведется на эстонском».
Детей и их родителей поддерживают по нескольким программам, а также школа участвует в движении «Школа без травли».
Дети старательно учат эстонский язык
По меньшей мере половина подростков после окончания школы хочет остаться в Эстонии - это подтверждается и тем, что в начале учебного года школьникам предложили выбрать, на каком уровне они хотят изучать эстонский, и половина выбрала уровень B2. Селищева подчеркнула, что 60 процентов учебного процесса в школе происходит на эстонском языке.
Учитель эстонского языка Анна Веспер довольна своим решением год назад уйти из системы здравоохранения и устроиться на работу в Школу Свободы. Говоря об изучении эстонского среди украинцев, она отмечает, что успехи разные.
«Многие говорят, что это сложно и язык странный, но дети на самом деле учатся быстро. Для меня самое главное - добиться, чтобы у них была разговорная речь. Не так важно, как человек произносит слова, главное - чтобы он не боялся говорить: на улице, в кафе, в автобусе, в магазине. Мы учим по шаблонам предложений. Например, на доске написано ma ostan ..., и дальше добавляем: ... ostan piima, ostan leiba. На уроке мы общаемся только на эстонском», - пояснила Веспер.
По ее словам, изучение эстонского осложняется тем, что вне школы языковая среда у детей в основном русско- или украиноязычная, а многие приехали из регионов, где раньше учились только на русском. При необходимости школа предлагает дополнительные занятия.
«Дети помогают друг другу запоминать слова, исправляют произношение, - рассказала Веспер. - Они уже знают, что слово kurk по-эстонски может означать несколько вещей, а значение слова udu им хорошо запомнилось - что это не только погодное явление, но иногда так называют и человека. Самым сложным считают грамматику, а еще им непонятно исчезновение некоторых звуков, например, почему говорят viiskend, если пишется viiskümmend».
Из эстонской литературы Веспер знакомит украинских детей не только с классикой - произведениями Лутса и Таммсааре, - но и с современной литературой, в том числе со стихами Эллен Нийт и Леэло Тунгла, а также книгами Андруса Кивиряхка.
Одним из самых универсальных членов команды по поддержке школьников, состоящей из девяти человек, является специалист по неформальному образованию Расмус Ильвес - бывший профессиональный футболист, выпускник музыкальной школы по классу гитары и увлекающийся природой фотограф. Он также является классным руководителем, проводит занятия по физкультуре и работает с учениками спецкласса.
«Сначала культурные различия действительно были значительными, - признался Ильвес. - Мы учились понимать их, они - нас, но теперь функционируем как обычная школа».
По словам Ильвеса, ученики Школы Свободы очень любят спорт: многие, в том числе девочки, играют в футбол и ходят на тренировки. Популярен и волейбол, в который играют даже на переменах, что помогает отвлечь детей от смартфонов.
«Организация всевозможных активностей и игры с мячом помогли мне наладить хороший контакт с учениками, которые пока еще плохо говорят по-эстонски, - рассказал Ильвес. - Официальные языки обучения у нас - эстонский и украинский, но многим проще общаться между собой по-русски. Со мной же они не боятся говорить по-эстонски, потому что я для них свой. Изучение языка им в целом очень нравится, и в этом плане наша школа проделала отличную работу».
Музыка тоже очень важна для украинцев, отметил Ильвес. «Помню, как три года назад они сидели здесь же, в школьном здании, играли на гитаре и пели свои народные песни. Это было очень мощно, особенно зная, через что им пришлось пройти. Учителя музыки научили их и эстонским песням, даже собрали хор. Сами школьники создали две группы, в которых играют что-то вроде панк-рока».
Друга найдешь, если сам открыт для дружбы
Александр Невский скоро оканчивает 12-й класс и планирует учиться в Таллиннской школе музыки и балета по специальности «сценическое искусство». До приезда в Эстонию он учился в музыкальной школе города Черновцы в Украине. Родину юноша покинул за пару месяцев до начала войны - по приглашению отца, который уже работал в Эстонии и еще тогда опасался российской агрессии. Сейчас в Эстонии живут также мама, сестра и брат Александра.
«Школа Свободы - хорошая! Я учился в двух школах в Украине, но здесь получил совершенно другой опыт. И программа другая, и менталитет тоже, - рассказал он. - Здесь учителя и ученики больше общаются друг с другом. Домашних заданий дают меньше, чем в Украине, благодаря чему остается больше свободного времени».
Хотя Александр признает, что эстонский язык дается ему нелегко, он находит нужные слова, общаясь с журналистом.
«Из Эстонии можно двигаться дальше куда угодно, но я не исключаю, что когда-нибудь вернусь в Украину, если найду там работу. А может, мы всей семьей переедем в Финляндию», - добавил Александр.
Стереотипные мнения об эстонцах, по его мнению, не соответствуют действительности: «С эстонцами можно стать хорошими друзьями, если сам открыт для дружбы. Они открыты, если ты сам открыт. На самом деле они совсем не такие замкнутые, как иногда говорят».