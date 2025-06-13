РАЙНЕР САКС Если США подключатся к ударам Израиля, это приведет к полному уничтожению Ирана

США и Израиль довольно умело выстроили информационное, дипломатическое и военное давление на Иран. Поскольку на воскресенье была запланирована встреча в Омане между специальным посланником США Уиткоффом и иранской делегацией, создавалось впечатление, что по крайней мере до понедельника ударов не последует, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Из всех заявлений президента США самым важным остается утверждение, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие. В опубликованном вчера докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были зафиксированы нарушения Ираном своих предыдущих обязательств. Израиль оценил сложившуюся ситуацию как благоприятную для нанесения ударов и достиг полного эффекта внезапности, начав воздушные атаки прошлой ночью.
Первые четыре волны ударов убили значительную часть высшего командования иранской армии, включая начальника Генерального штаба. Были поражены также объекты иранской ядерной программы, а следующие удары направлены преимущественно против баллистических ракет и систем ПВО. Иранские официальные лица уже подтвердили, что как минимум один объект, связанный с ядерной программой, был полностью уничтожен. В ближайшие дни ожидается поступление дополнительной информации об объектах, уничтоженных Израилем. Прошлогодние взаимные авиаудары показали, что иранская система ПВО не справляется с израильскими ракетами. Дополнительные системы ПВО из России получить не удалось из-за активных действий Украины.
Верховный лидер Ирана остался жив и, как и ожидалось, пообещал месть. Есть предположения, что Иран способен организовать массированный ракетный обстрел Израиля с применением баллистических ракет - эта точка зрения активно продвигается и в западных СМИ. Безусловно, отдельные - возможно, несколько десятков - ракет могут быть выпущены по Израилю, однако полномасштабные авиаудары в ближайшей перспективе маловероятны. Если Ирану удастся сохранить часть своих военно-воздушных сил и ракетных войск, а правительство удержит власть и сможет восстановиться, более серьезные ответные действия возможны уже в более отдаленной перспективе.
Основной проблемой остаются многочисленные группировки, созданные или контролируемые Ираном в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, которые могут быть эффективно использованы для атак на интересы Израиля и США. Посмотрим, как на новости об иранских потерях в армии отреагируют эти формирования. США пока не принимали участия в ударах, и для Ирана это серьезный повод задуматься. Если США вступят в конфликт на стороне Израиля, это приведет к серьезным потерям иранских вооруженных сил. В 2023 году Иран уже допустил серьезную ошибку, ударив по Израилю.
Информационные манипуляции России
Вчера прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. По словам президента Украины, домой вернулись в основном тяжело больные и раненые солдаты. Точное число бойцов не сообщалось. Позже украинский штаб обвинил Россию в задержках обмена, но сейчас такие обвинения - скорее формальность. Россия постоянно использует тему пленных, чтобы создавать проблемы внутри Украины, а Киев вынужден отражать эти информационные атаки.
Также вчера президент России провел прием в честь российских бойцов, участвовавших в войне против Украины. Подобные мероприятия он устраивал и раньше, а вчера в России также был государственный праздник. Видимо, это событие было необходимо, чтобы в российском информационном пространстве не распространялись сообщения Генштаба Украины о миллионных потерях российской армии в войне. Украина же старалась усилить эффект своих успехов с помощью информационных операций.
Россия пытается догнать Украину
Президент России вчера объявил о создании нового рода войск для управления беспилотниками. Аналогичные подразделения в украинской армии уже существуют. В России быстро развивается производство и совершенствование воздушных дронов, тогда как в области наземных и морских беспилотников страна пока находится лишь в начальной стадии. Создание нового рода войск поможет России лучше использовать эту технику, но гарантии успеха нет. Ожидается, что во второй половине года украинские дроны будут чаще использоваться в сухопутных боях. Посмотрим, чего добьется Россия. Президент РФ признал, что страна пока отстает от Украины в этой сфере.
Опасность для Одессы?
Президент Украины заявил на международной встрече, что Россия хочет захватить Одессу и выйти к границам Румынии и Молдовы. Это создало впечатление, что угроза для Одессы вполне реальна. Однако украинский флот подтвердил, что российский Черноморский флот в данный момент не способен провести морской десант в районе Одессы. Следует добавить, что из-за невозможности использовать свой флот в центральной и западной части Черного моря Россия не в состоянии даже думать о повторном захвате Одессы и Херсона.
О воздушных ударах
За последние два дня количество дальнобойных беспилотников, применяемых Россией в ударах, снова снизилось до менее чем ста. Похоже, что на данный момент Россия способна проводить более масштабные удары волнами примерно каждые три дня.
Минувшей ночью из оккупированного Крыма поступали сообщения о множественных взрывах. По предварительной информации, украинские беспилотники и ракеты атаковали военные аэродромы.
Ситуация на фронтах
Активность наступательных действий российской армии в целом осталась на уровне предыдущих дней.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях продолжаются удары российских войск, но существенного продвижения не наблюдается. ВСУ провели контратаки и на отдельных участках смогли немного оттеснить противника. В целом линия фронта осталась без значительных изменений.
- На Харьковском направлении российские подразделения были пассивны.
- На Купянском и Лиманском направлениях атаки российских войск продолжались с высокой интенсивностью, однако добиться прорыва не удалось. На Сиверском участке идут позиционные бои.
- В районе Часов Яра темп ударов российской армии остается прежним, серьезных изменений в линии фронта не зафиксировано. В Торецке Россия прилагает значительные усилия для полного установления контроля, однако добиться этого пока не удалось.
- В районе Покровска основные усилия российских войск сосредоточены на обходе города с востока и юга, при этом активно ведутся наступательные действия с юго-западного направления - от Донецка. Основное внимание в информационном пространстве приковано к вопросу, дошли ли российские подразделения до границы Днепропетровской области. Существенного продвижения за вчерашний день не было.
- На южном фронте активность российских войск была низкой. Зафиксированы лишь единичные попытки атак на ранее занятых участках.