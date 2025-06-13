РАЙНЕР САКС Путин признал, что в одном Украина лучше России

Основной проблемой остаются многочисленные группировки, созданные или контролируемые Ираном в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, которые могут быть эффективно использованы для атак на интересы Израиля и США. Посмотрим, как на новости об иранских потерях в армии отреагируют эти формирования. США пока не принимали участия в ударах, и для Ирана это серьезный повод задуматься. Если США вступят в конфликт на стороне Израиля, это приведет к серьезным потерям иранских вооруженных сил. В 2023 году Иран уже допустил серьезную ошибку, ударив по Израилю.

Информационные манипуляции России

Вчера прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. По словам президента Украины, домой вернулись в основном тяжело больные и раненые солдаты. Точное число бойцов не сообщалось. Позже украинский штаб обвинил Россию в задержках обмена, но сейчас такие обвинения - скорее формальность. Россия постоянно использует тему пленных, чтобы создавать проблемы внутри Украины, а Киев вынужден отражать эти информационные атаки.