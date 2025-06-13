МИД: в Израиле находятся девять граждан Эстонии

Согласно данным Министерства иностранных дел, на данный момент в Израиле временно находятся девять граждан Эстонии. С ними поддерживают контакт консульский отдел и посольство Эстонии в Тель-Авиве.
В Израиле постоянно проживают около тысячи граждан Эстонии.
МИД призывает всех находящихся в Израиле эстонцев связаться с близкими, зарегистрировать свое пребывание на портале www.reisitargalt.vm.ee и следовать указаниям местных властей.
Рекомендуется также отслеживать обновляемую Министерством иностранных дел информацию о действующих предупреждениях для поездок в Израиль и прилегающие регионы.
Гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, советуют обращаться в консульский отдел МИД по электронному адресу konsul@mfa.ee или по телефону +372 5301 9999.
Напомним, что в ночь на пятницу Израиль начал атаки на Иран, нанеся авиаудары по его военным и ядерным объектам.