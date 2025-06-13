МИД: в Израиле находятся девять граждан Эстонии

В Израиле постоянно проживают около тысячи граждан Эстонии.



МИД призывает всех находящихся в Израиле эстонцев связаться с близкими, зарегистрировать свое пребывание на портале www.reisitargalt.vm.ee и следовать указаниям местных властей.

Рекомендуется также отслеживать обновляемую Министерством иностранных дел информацию о действующих предупреждениях для поездок в Израиль и прилегающие регионы.

Гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, советуют обращаться в консульский отдел МИД по электронному адресу konsul@mfa.ee или по телефону +372 5301 9999.