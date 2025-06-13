Luminor занял 300 миллионов евро

Luminor 2 июня провел серию виртуальных встреч с европейскими инвесторами, после чего, получив положительную обратную связь, провел новый выпуск облигаций.

Предложение было быстро переподписано, и банк получил заявки на сумму 2,2 миллиарда евро от более чем 150 инвесторов из, как минимум, 25 стран мира.

Объем, качество и разнообразие заявок позволили Luminor установить процентную ставку по новой эмиссии на уровне 3,551 процента.

Заявки от инвесторов из Великобритании составили более трети от общего числа, также высокий спрос был зафиксирован среди инвесторов из немецкоязычных стран Европы, Франции и государств Бенилюкса.

«Эмиссия укрепляет позиции Luminor по собственному капиталу и соответствующим обязательствам, расширяет структуру финансирования банка и увеличивает базу инвесторов. Это обеспечивает нам прочную позицию, чтобы и впредь поддерживать своих клиентов и развивать бизнес», – отмечает финансовый директор Luminor Йоханнес Прокш.

Облигации, которая подлежит выкупу за год до окончательного срока погашения и имеет рейтинг A2 от Moody’s, котируется на Ирландской фондовой бирже и выпущена в рамках EMTN-программы (Euro Medium Term Note) и программы обеспечения облигаций Luminor.