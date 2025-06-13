POSTIMEES В ИЗРАИЛЕ Журналист Микк Салу оказался в ловушке: слежу за новостями и жду

Журналист Postimees Микк Салу сегодня ранним утром находился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы вылететь обратно в Эстонию. Израиль начал атаку на Иран, поэтому сейчас Салу оказался в ловушке на другом конце света. «Не знаю, как вернусь обратно», - говорит он.
«Я уже прошел паспортный контроль, ждал самолет, когда на телефон пришло сообщение на иврите, где было только одно слово на английском – «an emergency» (чрезвычайная ситуация – прим. ред.), и тут же зазвучали сирены. Люди вокруг начали смотреть в свои телефоны. Всех стали уводить от окон, направлять в торговую зону», - рассказал Салу.