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POSTIMEES В ИЗРАИЛЕ Журналист Микк Салу оказался в ловушке: слежу за новостями и жду

Перевод: Вера Копти
Обновлено 13 июня 2025, 12:07
Журналист Микк Салу.

Журналист Postimees Микк Салу сегодня ранним утром находился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы вылететь обратно в Эстонию. Израиль начал атаку на Иран, поэтому сейчас Салу оказался в ловушке на другом конце света. «Не знаю, как вернусь обратно», - говорит он.

«Я уже прошел паспортный контроль, ждал самолет, когда на телефон пришло сообщение на иврите, где было только одно слово на английском – «an emergency» (чрезвычайная ситуацияприм. ред.), и тут же зазвучали сирены. Люди вокруг начали смотреть в свои телефоны. Всех стали уводить от окон, направлять в торговую зону», - рассказал Салу.

Сообщили, что Израиль атаковал Иран, но объяснили, что сирены с этим не связаны - это всего лишь предупреждение.

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