POSTIMEES В ИЗРАИЛЕ Журналист Микк Салу оказался в ловушке: слежу за новостями и жду

«Я уже прошел паспортный контроль, ждал самолет, когда на телефон пришло сообщение на иврите, где было только одно слово на английском – «an emergency» (чрезвычайная ситуация – прим. ред.), и тут же зазвучали сирены. Люди вокруг начали смотреть в свои телефоны. Всех стали уводить от окон, направлять в торговую зону», - рассказал Салу.