Трансляция программ «Радио Свобода» приостановлена

Агентство США по глобальным медиа (USAGM), отвечающее за финансирование американских иновещательных СМИ, не продлило контракт со спутниковым сервисом, транслировавшим радиопрограммы русской службы «Радио Свобода».

В результате круглосуточное вещание «Свободы» на спутнике Eutelsat Hotbird 13G было прекращено, сообщила медиакорпорация в четверг, 12 июня.

Программы и выпуски новостей «Радио Свобода» по-прежнему круглосуточно доступны на сайте Svoboda.org, а также на YouTube-канале «Радио Свобода Live».

Между тем в Федеральном окружном суде в Вашингтоне продолжаются слушания по делу о финансировании «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС).

Медиакорпорация добивается от USAGM перечисления примерно 62 миллионов долларов, уже выделенных Конгрессом США на финансовый 2025 год.

В конце мая суд уже обязал USAGM перечислить «Радио Свобода» финансирование, предусмотренное на май. Это уже третье удовлетворенное ходатайство в рамках иска против USAGM.

Сокращение финансирования «Радио Свобода» из США РСЕ/РС - международная медиакорпорация со штаб-квартирой в Праге, она начала вещание в 1953 году.

Ее программы транслируются на 27 языках в 23 странах. Работа корпорации ранее финансировалась из средств, выделяемых Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа. В 2024 году бюджет РСЕ/РС составил 142 млн долларов.

15 марта 2025 года USAGM отозвало финансирование РСЕ/РС, хотя выделение этих средств ранее одобрил Конгресс США.

Уже к концу того же месяца агентство отменило свое решение. Тем не менее, по словам адвокатов РСЕ/РС, были уволены 122 сотрудника и расторгнуты почти все контракты с внештатными авторами.

При этом «Радио Свобода» не прекратило работу, будучи независимой от властей организацией.

30 апреля федеральный судья США Ройс Ламберт выдал распоряжение о временной обеспечительной мере, согласно которому администрация Дональда Трампа обязана выделить РСЕ/РС 12 млн долларов из средств, ранее одобренных Конгрессом.