Таллинн улучшит доступность мостов на Лаагна-теэ

«Существующие подходы к автобусным остановкам не соответствуют принципам доступности. Наша цель - обеспечить комфортный и безопасный доступ к остановкам на Лаагна-теэ для всех, включая людей на инвалидных колясках и родителей с детскими колясками. Для этого на ряде мостов будут построены новые пандусы, удобные и безопасные для всех пользователей», – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Для улучшения доступности Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заказал в Таллиннской высшей технической школе исследование технического состояния мостов на Лаагна-теэ, чтобы оценить, не нанесут ли необходимые работы по строительству пандусов ущерба существующим мостам – особенно их старым элементам конструкции.

Например, по оценке специалистов, мост Паэ нуждается в первоочередных мерах безопасности и более капитальном ремонте до начала строительства пандуса. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства обеспечит безопасность лестниц и пандусов, начав с укрепляющих работ или аварийного ремонта, а также удалив поврежденный бетон, представляющий опасность. В дальнейшем департамент планирует строительство пандусов в рамках более основательных ремонтных работ на всех мостах Лаагна теэ.

«Остановки на Лаагна-теэ нуждаются в более удобных подходах и функционирующем, безопасном городском пространстве, которое действительно было бы доступным для всех. Мы подходим к этим работам продуманно и ответственно», – заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства ​Элари Удам.