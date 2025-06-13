МНЕНИЕ Хватит ли у Ирана смелости развязать большую войну?

Сегодняшний удар - это тщательно спланированная и эффективная операция Израиля, направленная на нейтрализацию иранского режима и его ядерных амбиций. Этому удару предшествовали важные события: падение режима в Сирии, уничтожение руководства «Хезболлы» и ослабление иранской системы ПВО в результате ударов, проведенных осенью прошлого года, пишет председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон.
По информации израильской разведки, Иран получил возможность в течение нескольких дней создать до 15 ядерных боеголовок. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в иранской ядерной программе происходят изменения, которых не наблюдалось за последние 20 лет. Речь идёт об интенсивном обогащении урана до уровня, необходимого для производства ядерного оружия.
О возможных ударах заговорили за 48 часов до удара, когда США начали эвакуацию персонала своих диппредставительств в регионе. Маловероятно, что израильский удар стал полной неожиданностью для Вашингтона - скорее всего, США не участвовали напрямую, но молчаливо одобрили операцию.
Первые сообщения из Ирана подтверждают, что утренние удары Израиля оказались более результативными, чем ожидалось. Ликвидированы ключевые военные и политические фигуры режима, в том числе командующий Корпусом стражей исламской революции Салами, начальник генштаба армии Багери, а также политический советник Верховного лидера. Стратегические объекты ядерной и ракетной инфраструктуры по всей стране получили серьезные повреждения.
Иранский режим уже ответил массированным ударом с использованием беспилотников, однако главный вопрос по-прежнему заключается в том, решится ли он начать полномасштабную войну против Израиля, а следовательно - и против интересов США в регионе. Такое решение может поставить под угрозу само существование режима - ситуация, невиданная со времен Исламской революции 1979 года. Поэтому маловероятно, что у Ирана хватит сил и смелости развязать большую войну. Кроме того, существует серьезный страх перед внутренним народным восстанием.
Иран является близким союзником России в масштабной гибридной войне, развязанной Западом. Резкий рост цен на нефть, безусловно, выгоден России, но его влияние, скорее всего, будет краткосрочным. Интересно проследить, предпримет ли Россия какие-либо действия в поддержку и защиту своего союзника. Это также позволит оценить реальное значение стратегического соглашения о сотрудничестве между Россией и Ираном, подписанного 147 дней назад.
Президент США Дональд Трамп, стремящийся к миру, оказался перед серьезной дилеммой. Только вчера он заявил о намерении продолжать дипломатические усилия по достижению ядерного соглашения с Ираном. Следующая встреча специального представителя Трампа Виткоффа с министром иностранных дел Ирана была запланирована на послезавтра в Омане. Израильская атака явно изменила региональный статус-кво, создав новую реальность для дальнейшего развития событий. В этой ситуации ни США, ни Трамп не могут оставаться лишь наблюдателями.