МНЕНИЕ Хватит ли у Ирана смелости развязать большую войну?

По информации израильской разведки, Иран получил возможность в течение нескольких дней создать до 15 ядерных боеголовок. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в иранской ядерной программе происходят изменения, которых не наблюдалось за последние 20 лет. Речь идёт об интенсивном обогащении урана до уровня, необходимого для производства ядерного оружия.

О возможных ударах заговорили за 48 часов до удара, когда США начали эвакуацию персонала своих диппредставительств в регионе. Маловероятно, что израильский удар стал полной неожиданностью для Вашингтона - скорее всего, США не участвовали напрямую, но молчаливо одобрили операцию.

Первые сообщения из Ирана подтверждают, что утренние удары Израиля оказались более результативными, чем ожидалось. Ликвидированы ключевые военные и политические фигуры режима, в том числе командующий Корпусом стражей исламской революции Салами, начальник генштаба армии Багери, а также политический советник Верховного лидера. Стратегические объекты ядерной и ракетной инфраструктуры по всей стране получили серьезные повреждения.