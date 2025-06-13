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Страны Балтии договорились выработать общие планы эвакуации

Министры внутренних дел стран Балтии подписали меморандум, направленный на содействие региональному сотрудничеству в планировании трансграничной эвакуации жителей, выработке совместных планов массовой эвакуации и обеспечении своевременного обмена информацией.

Как сообщило в пятницу МВД Литвы, Эстония, Латвия и Литва обязались сотрудничать в случае необходимости массовой эвакуации по всей Балтии, обмениваясь данными о возможностях эвакуации, возможных коридорах эвакуации и пунктах пересечения границы.

Они также будут стремиться к дальнейшему развитию необходимых инструментов и ресурсов, особенно в плане оказания помощи уязвимым группам.

«Для стран Балтии важно принять единый подход и координировать действия в случае возникновения угроз, чтобы обеспечить безопасность наших людей. Особенно если потребуется масштабная эвакуация», - говорит министр внутренних дел Владислав Кондратович.

«Важно иметь четкие алгоритмы, быстрый обмен информацией необходим для обеспечения эффективной реализации превентивных мер, мер по подготовке и смягчению последствий, а также скоординированное предоставление информации населению во избежание импульсивного поведения как при подготовке к кризису, так и во время него», - добавляет он.

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