Мартин Эхала Нам нужна кампания «Не губи ребенка!»

Использование гаджетов маленькими детьми вызывает задержку речи и развития. Фото: Nenetus

В сегодняшнем выпуске рубрики Fookus педагоги и терапевты Рийн Сеэма, Тайми Викс и Ынне Уус пишут о языковом и эмоциональном развитии детей, выросших с гаджетами. Количество малышей с задержкой речевого развития неуклонно растет, они часто эмоционально нестабильны и влияют на других детей в детском саду.

Это явление настолько распространено, что специальных детских садов и групп уже не хватает, чтобы помочь всем нуждающимся. Даже если бы специализированной педагогической помощи было достаточно, речь шла бы лишь о борьбе с симптомами. Корни проблемы - в семье.

Большинство взрослых зависимы от социальных сетей и проводят свободное время, уткнувшись в смартфон. Часто, даже находясь в одной комнате, люди предпочитают обмениваться сообщениями, а не разговаривать. Это означает, что в доме маленького ребенка царит тишина - как в эксперименте императора Фридриха.

оличество малышей с задержкой речевого развития неуклонно растет, они часто эмоционально нестабильны и влияют на других детей в детском саду

А тишина - лишь половина проблемы. Постоянная эмоциональная отстраненность взрослых воздействует на ребенка еще сильнее. Особенно тревожно, когда малышу дают гаджет только ради того, чтобы он оставил родителей в покое. Все это воспринимается как норма.

Современный моралист может выразить ярость, услышав, что кто-то шлепнул ребенка, но при этом не замечает глубокого эмоционального пренебрежения, равнодушия к ребенку. Между тем, легкий шлепок, сделанный любящим родителем, причиняет гораздо меньший вред, чем передача ребенка во власть гаджета.

Современный моралист может выразить ярость, услышав, что кто-то шлепнул ребенка, но при этом не замечает глубокого эмоционального пренебрежения, равнодушия к ребенку