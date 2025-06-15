Мартин Эхала Нам нужна кампания «Не губи ребенка!»

- Гаджет вместо няньки приводит к задержке речевого и общего развития маленького ребенка
- Передача гаджетов детям в полное распоряжение не считается жестоким обращением
- Многие страны начали ограничивать использование гаджетов детьми, Эстонии тоже это необходимо
Мы остро реагируем, если кто-то шлепает ребенка, но не обращаем внимания, когда он залипает в мобильном телефоне. Тем не менее, это воздействие на развитие ребенка гораздо серьезнее, - пишет редактор Fookus Мартин Эхала.
Из истории известно несколько случаев, когда прогрессивные правители пытались вырастить группу младенцев без какого-либо языкового общения. Самый известный из таких экспериментов относится к XIII веку: чтобы выяснить, какой язык был самым древним – на котором разговаривали Адам и Ева в раю, император Священной Римской империи Фридрих II забрал детей у родителей и отдал кормилицам, чтобы те заботились только о физических нуждах малышей, но запретил с ними разговаривать.
Летописец, описавший этот эксперимент, отметил, что император старался напрасно, «потому что дети не могли жить без хлопков по рукам, жестов, улыбок и ласковых слов». Эксперимент закончился трагически: никакого языкового развития так и не произошло, а испытуемые умерли из-за отсутствия человеческого, душевного общения. Их воля к жизни была просто задушена.
В большинстве случаев вызванные отсутствием ранней заботы задержки в развитии и речи оказываются необратимыми
Судьба также устраивала похожие эксперименты. Прототип Маугли Дина Саничар был найден в 1867 году в Индии, он жил среди волков. Ребенку было около шести лет, и он передвигался на четвереньках. Говорить он так и не научился и нуждался в постоянном уходе до конца жизни. Подобные случаи встречались и раньше. Как правило, задержка развития и отсутствие речи, вызванные недостатком заботы в раннем возрасте, оказываются необратимыми.
Несмотря на такие предостерегающие примеры, сегодня человечество вновь и вновь повторяет подобные эксперименты, пусть и не в столь экстремальной форме. Последствия уже не смертельны, но могут привести к неизлечимым задержкам развития у ребенка.
В сегодняшнем выпуске рубрики Fookus педагоги и терапевты Рийн Сеэма, Тайми Викс и Ынне Уус пишут о языковом и эмоциональном развитии детей, выросших с гаджетами. Количество малышей с задержкой речевого развития неуклонно растет, они часто эмоционально нестабильны и влияют на других детей в детском саду.
Это явление настолько распространено, что специальных детских садов и групп уже не хватает, чтобы помочь всем нуждающимся. Даже если бы специализированной педагогической помощи было достаточно, речь шла бы лишь о борьбе с симптомами. Корни проблемы - в семье.
Большинство взрослых зависимы от социальных сетей и проводят свободное время, уткнувшись в смартфон. Часто, даже находясь в одной комнате, люди предпочитают обмениваться сообщениями, а не разговаривать. Это означает, что в доме маленького ребенка царит тишина - как в эксперименте императора Фридриха.
оличество малышей с задержкой речевого развития неуклонно растет, они часто эмоционально нестабильны и влияют на других детей в детском саду
А тишина - лишь половина проблемы. Постоянная эмоциональная отстраненность взрослых воздействует на ребенка еще сильнее. Особенно тревожно, когда малышу дают гаджет только ради того, чтобы он оставил родителей в покое. Все это воспринимается как норма.
Современный моралист может выразить ярость, услышав, что кто-то шлепнул ребенка, но при этом не замечает глубокого эмоционального пренебрежения, равнодушия к ребенку. Между тем, легкий шлепок, сделанный любящим родителем, причиняет гораздо меньший вред, чем передача ребенка во власть гаджета.
Современный моралист может выразить ярость, услышав, что кто-то шлепнул ребенка, но при этом не замечает глубокого эмоционального пренебрежения, равнодушия к ребенку
Тридцать лет назад эффективная кампания «Не бей ребенка» заставила общество осознать проблему физического насилия над детьми. Сейчас нам нужна акция «Не губи ребенка!», чтобы привлечь внимание к эмоциональному насилию над детьми, связанного с гаджетами. И если Министерство образования или Министерство социальных дел не захотят проявить в этом инициативу, такую кампанию должно начать само общество.