Таллинн вошел в список лучших городов мира для проведения конференций

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам туризма Маргот Роозе, успех Таллинна в сфере международных конференций отражает не только качество инфраструктуры, но и ценности городского пространства, а также вовлеченность людей, организующих мероприятия.

«Конференции играют важную роль в повышении международной узнаваемости Таллинна и Эстонии, привлекая сюда мировых экспертов и идеи, которые вносят вклад в развитие профессионального сообщества. Таллинн способен конкурировать с крупными международными центрами, предлагая гибкую и гостеприимную среду, открытую как для людей, так и для идей», - отметила Роозе.

Таллинн улучшил свою позицию в рейтинге на семь пунктов, поднявшись с 64-го места на 57-е. В 2024 году в Таллинне прошло 40 конференций, организованных международными ассоциациями, что на четыре больше, чем в предыдущем году.

При составлении рейтинга учитываются только те международные конференции ассоциаций, которые проходят в ротации минимум между тремя странами, проводятся регулярно и собирают более 50 участников, из которых не менее 40 процентов - иностранные участники.

По словам руководителя отдела туризма Таллинна Эвелин Тсирк, рост позиций Таллинна и Эстонии в рейтинге свидетельствует о том, что принятые стратегические решения и сотрудничество внутри сектора начали приносить плоды.

«Международная узнаваемость увеличилась, а доверие к Эстонии как направлению растет. Это создает новые возможности для международного партнерства, обмена знаниями и поддержки устойчивого экономического развития через конференц-туризм. Кроме того, это подтверждает, что города Эстонии успешно конкурируют с мегаполисами и традиционными конференц-центрами, предлагая содержательные, хорошо организованные и высокоуровневые мероприятия», - отметила Тсирк.

Международное сравнение показывает, что Эстония сохраняет сильные позиции в своем регионе. В нынешнем рейтинге ICCA Латвия занимает 55-е место (Рига - 81-е), Литва - 47-е (Вильнюс - 50-е), а Финляндия - 20-е (Хельсинки - 25-е). В десятке лучших по миру доминируют такие направления, как Вена, Лиссабон, Сингапур, Барселона и Прага. Всего в рейтинге представлены 160 стран.