ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ На Лаагна-теэ парень бросался под машины и ложился на дорогу: очевидцы вызвали полицию

В интернете можно найти информацию о такой игре, как «Беги или умри». Ее цель - перебежать дорогу как можно ближе к автомобилю, который мчится на полном ходу. В качестве награды дети получают выброс адреналина и уважение сверстников. Забавляются этим дети в разных странах, уже есть и пострадавшие, и погибшие.