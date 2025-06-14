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ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ На Лаагна-теэ парень бросался под машины и ложился на дорогу: очевидцы вызвали полицию

Фото статьи

В социальных сетях активно обсуждается снятое 5 июня на Лаагна-теэ видео, где юноша буквально бросался под машины. Такое рискованное поведение может быть связано с очередной опасной игрой, распространяющейся среди подростков.

В интернете можно найти информацию о такой игре, как «Беги или умри». Ее цель - перебежать дорогу как можно ближе к автомобилю, который мчится на полном ходу. В качестве награды дети получают выброс адреналина и уважение сверстников. Забавляются этим дети в разных странах, уже есть и пострадавшие, и погибшие.

Не исключено, что парень, которого удалось заснять на Лаагна-теэ, играл в подобную игру. Очевидцы отмечают, что он долго бегал туда-сюда, а потом и вовсе лег на дорогу. На место вызвали полицию, однако нарушитель успел сесть в городской автобус и скрыться. Видео можно посмотреть здесь.

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