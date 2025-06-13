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В Финляндии продолжается рост числа банкротств: в мае закрылось почти 400 предприятий

Редактор: rus.postimees.ee
Финские строители.

Согласно данным Статистического управления Финляндии, в мае 2025 года в стране было начато 366 процедур банкротства - на 39 больше, чем в том же месяце прошлого года, пишет Rus.ERR.

Под угрозой оказались 1231 рабочее место, сообщило в пятницу, 13 июня, финское статистическое ведомство.

Наибольшее количество заявлений о банкротстве было подано в сферах услуг, в том числе в секторе гостиничного и ресторанного бизнеса.

За последние 12 месяцев количество банкротств в Финляндии увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом.

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