В Финляндии продолжается рост числа банкротств: в мае закрылось почти 400 предприятий

Согласно данным Статистического управления Финляндии, в мае 2025 года в стране было начато 366 процедур банкротства - на 39 больше, чем в том же месяце прошлого года, пишет Rus.ERR.
Под угрозой оказались 1231 рабочее место, сообщило в пятницу, 13 июня, финское статистическое ведомство.
Наибольшее количество заявлений о банкротстве было подано в сферах услуг, в том числе в секторе гостиничного и ресторанного бизнеса.
За последние 12 месяцев количество банкротств в Финляндии увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом.