Мария Юферева-Скуратовски передумала баллотироваться в горсобрание Таллинна по Ласнамяэ

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ) на октябрьских муниципальных выборах будет баллотироваться в Таллиннское горсобрание в столичном районе Мустамяэ, пишет Rus.ERR.
Еще в январе политик собиралась баллотироваться в горсобрание в округе Ласнамяэ и даже ставила перед собой задачу получить 1500 голосов, но 13 июня Юферева-Скуратовски написала в социальных сетях, что в этот раз она решила баллотироваться от Мустамяэ.
По ее словам, она готова к тому, что ее нынешнее решение будет едко комментироваться в социальных сетях бывшими однопартийцами.
«Меня уже настолько не отпускают центристы со своей критикой, что, мне кажется, у них просто там работает целая фабрика, где определенные люди буквально этим только и занимаются, что меня критикуют», - сказала Rus.ERR Юферева-Скуратовски.