Мария Юферева-Скуратовски передумала баллотироваться в горсобрание Таллинна по Ласнамяэ

Еще в январе политик собиралась баллотироваться в горсобрание в округе Ласнамяэ и даже ставила перед собой задачу получить 1500 голосов, но 13 июня Юферева-Скуратовски написала в социальных сетях, что в этот раз она решила баллотироваться от Мустамяэ.

По ее словам, она готова к тому, что ее нынешнее решение будет едко комментироваться в социальных сетях бывшими однопартийцами.