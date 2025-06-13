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Мария Юферева-Скуратовски передумала баллотироваться в горсобрание Таллинна по Ласнамяэ

Редактор: rus.postimees.ee
Мария Юферева-Скуратовски.

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ) на октябрьских муниципальных выборах будет баллотироваться в Таллиннское горсобрание в столичном районе Мустамяэ, пишет Rus.ERR.

Еще в январе политик собиралась баллотироваться в горсобрание в округе Ласнамяэ и даже ставила перед собой задачу получить 1500 голосов, но 13 июня Юферева-Скуратовски написала в социальных сетях, что в этот раз она решила баллотироваться от Мустамяэ.

По ее словам, она готова к тому, что ее нынешнее решение будет едко комментироваться в социальных сетях бывшими однопартийцами.

«Меня уже настолько не отпускают центристы со своей критикой, что, мне кажется, у них просто там работает целая фабрика, где определенные люди буквально этим только и занимаются, что меня критикуют», - сказала Rus.ERR Юферева-Скуратовски.

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