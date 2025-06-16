ОПРОС НЕДЕЛИ «Если все совсем плохо, родители вмешаются» и «Главное – высокая зарплата»: подростки о выборе профессии

Марта и Грете, десятиклассницы​

Марта и Грете. Фото: Postimees.ee

Марта: Я пока еще точно не знаю, куда хочу поступать после школы, но примерно уже представляю свои дальнейшие шаги. Я бы хотела пойти в инженерную сферу, например, поступить в TalTech или что-то похожее. Эта область кажется мне интересной: там много возможностей для трудоустройства, ну и, конечно, хороший заработок, хотя деньги - не главная причина, это скорее как приятный бонус.

Я считаю, что в выборе профессии ребенок должен принимать решение сам, но родители могут помогать и направлять. В любом случае родители - это всегда источник вдохновения. Например, мой отец сам инженер, и он немного меня вдохновил.

Если говорить о профессиях будущего, то, на мой взгляд, в ближайшие десять лет востребованными останутся медицина, образование, особенно учителя эстонского языка, а также технические профессии. Хотя с ростом искусственного интеллекта многие профессии могут исчезнуть, большая часть работы будет автоматизирована.

Грете: Я также рассматриваю направление информационных технологий в TalTech, мне интересны компьютеры, люблю математику, и эта сфера мне очень подходит.

Я согласна с тем, что родители должны поддерживать и поощрять своих детей пробовать разные направления.

Мартен Эрлен Хейн, десятиклассник

Мартен Эрлен Хейн. Фото: Postimees.ee

Пока что я не могу точно сказать, куда собираюсь поступать после школы. Я об этом думал, но сейчас просто стараюсь хорошо закончить школу.