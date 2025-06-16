ОПРОС НЕДЕЛИ «Если все совсем плохо, родители вмешаются» и «Главное – высокая зарплата»: подростки о выборе профессии

Для многих школьников лето - не только время отдыха, но и важный этап, когда приходится принимать серьезные решения о будущем. Именно сейчас многие выбирают университет, а также специальность, с которой планируют связать свою жизнь. Rus.Postimees решил узнать у молодежи, какие профессии сегодня кажутся им привлекательными, влияют ли на их выбор родители и какие направления, по их мнению, гарантируют стабильную работу в будущем.
Марта и Грете, десятиклассницы
Марта: Я пока еще точно не знаю, куда хочу поступать после школы, но примерно уже представляю свои дальнейшие шаги. Я бы хотела пойти в инженерную сферу, например, поступить в TalTech или что-то похожее. Эта область кажется мне интересной: там много возможностей для трудоустройства, ну и, конечно, хороший заработок, хотя деньги - не главная причина, это скорее как приятный бонус.
Я считаю, что в выборе профессии ребенок должен принимать решение сам, но родители могут помогать и направлять. В любом случае родители - это всегда источник вдохновения. Например, мой отец сам инженер, и он немного меня вдохновил.
Если говорить о профессиях будущего, то, на мой взгляд, в ближайшие десять лет востребованными останутся медицина, образование, особенно учителя эстонского языка, а также технические профессии. Хотя с ростом искусственного интеллекта многие профессии могут исчезнуть, большая часть работы будет автоматизирована.
Грете: Я также рассматриваю направление информационных технологий в TalTech, мне интересны компьютеры, люблю математику, и эта сфера мне очень подходит.
Я согласна с тем, что родители должны поддерживать и поощрять своих детей пробовать разные направления.
Мартен Эрлен Хейн, десятиклассник
Пока что я не могу точно сказать, куда собираюсь поступать после школы. Я об этом думал, но сейчас просто стараюсь хорошо закончить школу.
Сейчас я обучаюсь по программе с уклоном в программное обеспечение, но мне ближе ИТ-сфера. Мне больше нравится что-то руками собирать и строить, работать с реальными вещами в этой области.
Что касается выбора профессии, я думаю, что родители должны, в первую очередь, поддерживать своего ребенка. А если уже совсем все плохо, тогда могут и вмешаться.
На мой взгляд, в ближайшие десять лет будут востребованы ИТ и искусственный интеллект. Все движется в сторону технологий. ИИ - это новая и очень популярная тема, компании активно его внедряют: в телефоны, разные приложения, и таких технологий становится все больше.
Лера, Римма, Эвелина и Дарья, гостьи из Латвии
Мы учимся в девятом классе и продолжим учебу в средней школе. У каждой из нас уже есть планы на будущее. Дарья собирается стать физиотерапевтом, Эвелина хочет пойти в политику, Римма - работать с людьми, а Лера - в медицину.
Мы считаем, что при выборе профессии родители должны поддерживать решение ребенка, каким бы оно ни было. Главное - не навязывать свое мнение и не заставлять идти туда, куда они сами хотят.
На наш взгляд, одними из самых востребованных профессий будут врачи, ИТ-специалисты и политики - это три очень обширных направления.
При выборе профессии самое важное - ориентироваться на свои интересы, чтобы человеку было комфортно и приятно заниматься этим делом. А уже потом можно учитывать и другие факторы, такие как зарплату.
Самит и Тимур, ученики гимназии и TTHK
Тимур: Я перехожу в 11-й класс и пока еще точно не решил, кем хочу стать, но есть планы поехать учиться в Тарту в Летную академию, либо в Тартуский университет. При выборе профессии для меня важна в первую очередь высокая зарплата.
По моему мнению, при выборе специальности родители могут только давать советы, а свой путь каждый должен выбирать сам.
Самит: Я учусь в Таллиннском центре промышленного образования (TTHK). У меня выбор был между профессиями сварщика и логиста. В итоге я выбрал логиста, хотя меня приняли и туда, и туда.
Для меня, как и для Тимура, зарплата также играет важную роль.
Камилла, ученица Таллиннского центра промышленного образования
У меня возникла проблема с выбором, куда поступать. Я просто выбрала что-то, лишь бы поступить куда-то. Сначала, конечно, хотела пойти в гимназию, но меня туда не приняли, так как я часто пропускала занятия или опаздывала. В итоге я поступила в Таллиннский центр промышленного образования. Учиться там трудно, но остался всего один год, и я надеюсь, что смогу закончить.
Мне кажется, что сейчас молодежь выбирает самые базовые профессии, например, программиста, повара или что-то связанное с дизайном. Если бы у меня была возможность выбрать, я бы не пошла получать высшее образование, а выбрала бы среднее специальное. Я хотела бы стать дизайнером, так как я достаточно творческий человек. Возможно, после окончания политехникума я смогу пройти курсы, оплатить их и продолжить обучение.
Если человек хотел куда-то, но не смог сразу поступить, почему бы не попросить помощи у родителей или не заработать денег самому для оплаты своего обучения. Если есть желание, мечта и уверенность, что это подходит, то, конечно, стоит попробовать.
Должны ли родители влиять на выбор ребенка? Мне кажется, что они всегда хотят только лучшего. Обычно родители хотят, чтобы их дети получили высшее образование и хорошо зарабатывали. Но если ребенок выбирает среднее образование - это его личное дело, у каждого свой путь и выбор.
Мои родители поддерживали меня в моем выборе. Для них самое главное, чтобы я закончила учебу и нашла какую-нибудь работу.