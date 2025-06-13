«Действительно, Соединенные Штаты подтвердили участие в “Интервидении”. Имена участников будут объявлены позже», - сообщил российскому агентству ТАСС анонимный источник, связанный с организаторами мероприятия.

По словам источника, в США в ближайшее время будет проведен конкурс для определения участника. Однако эта информация пока не получила подтверждения в американских СМИ.

Музыкальный конкурс пройдет в сентябре в столице России - Москве. Россию на конкурсе будет представлять поп-исполнитель Shaman, в видеоклипах которого, как пишет The Times, можно найти отсылки к нацистской пропаганде.

После того как Россию в 2022 году исключили из «Евровидения» из-за начала полномасштабной агрессии против Украины, власти решили создать альтернативное мероприятие.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ о возрождении конкурса «Интервидение», который проводился в странах Восточной Европы во времена СССР.

По данным России, участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, включая Бразилию, Кубу и Индию.