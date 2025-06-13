Появились сообщения о том, что представитель США планирует принять участие в музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в России.
«Действительно, Соединенные Штаты подтвердили участие в “Интервидении”. Имена участников будут объявлены позже», - сообщил российскому агентству ТАСС анонимный источник, связанный с организаторами мероприятия.
По словам источника, в США в ближайшее время будет проведен конкурс для определения участника. Однако эта информация пока не получила подтверждения в американских СМИ.
Музыкальный конкурс пройдет в сентябре в столице России - Москве. Россию на конкурсе будет представлять поп-исполнитель Shaman, в видеоклипах которого, как пишет The Times, можно найти отсылки к нацистской пропаганде.
После того как Россию в 2022 году исключили из «Евровидения» из-за начала полномасштабной агрессии против Украины, власти решили создать альтернативное мероприятие.
В феврале президент Владимир Путин подписал указ о возрождении конкурса «Интервидение», который проводился в странах Восточной Европы во времена СССР.
По данным России, участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, включая Бразилию, Кубу и Индию.
Среди европейских стран, помимо Беларуси, выступит также Сербия. Ее будет представлять группа Balkanopolis во главе с композитором и певцом Слободаном Тркулей.