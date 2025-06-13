Почему это происходит: одна квартира в Таллинне стоит двух в Риге

Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас анализирует, почему за последние 15 лет цены на недвижимость в Эстонии росли быстрее, чем у ее южных соседей, и прогнозирует, что произойдет с ценами на недвижимость в латвийской столице в будущем.
«В то время как средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне находится на уровне 2900 евро, средняя цена квадратного метра в Риге почти в два раза ниже. Это означает, что за одну квартиру в Таллинне можно купить две в Риге, - говорит Кикас. - Статистика жилищных кредитов Luminor также отражает эту разницу: в Эстонии средняя сумма выданных нами жилищных кредитов примерно на 60 процентов выше, чем в Латвии».
Она признала, что средняя цена квадратного метра квартиры в Эстонии за последние 15 лет, по данным Евростата, выросла почти на 228 процентов, что ставит Эстонию на второе место после Венгрии среди стран с самым быстрым ростом цен. За Эстонией следует Литва, а четвертое место занимает Латвия, где также наблюдается стремительный рост цен на жилье - 153 процента за 15 лет.
По мнению руководителя сферы жилищных кредитов Luminor, большой разброс цен на недвижимость объясняется несколькими причинами: «Одним из факторов, способствовавших более сильному росту цен на недвижимость в Эстонии по сравнению с Латвией, является относительно более стабильная и быстрорастущая экономика последних 15 лет».
Кикас также указывает на пренебрежительное отношение к старым многоквартирным домам. «Если в Эстонии ремонт старых многоквартирных домов стоит на повестке дня уже очень давно, и государство выделяет на это субсидии, то в Риге ситуация иная. Многоэтажные дома в Риге такие же старые, как и в Таллинне, но когда сегодня едешь в Ригу, кажется, что возвращаешься на 15 лет назад – такой эффект создает обветшалый вид многоквартирных домов, что также влияет на их стоимость», - говорит она.
Третья причина более низких цен на недвижимость в Латвии, по ее словам, заключается в том, что застройка в стране ориентирована на Ригу, и за пределами столицы строится очень мало новых объектов. В Эстонии дело обстоит иначе: у нас также много новых объектов в Тарту и Пярну. Кроме того, за последние 15 лет Таллинн строился быстрее, чем Рига. В то же время она отметила, что за последние пару лет именно в Риге наблюдается самый высокий объем строительства новых объектов недвижимости из трех балтийских столиц.
«Поскольку цены на недвижимость в Эстонии значительно выше, чем в Латвии, а Литва в последние годы также достигла аналогичного уровня цен на недвижимость, это лишь вопрос времени, когда латвийский рынок недвижимости догонит нас. Мы считаем, что рост цен у них будет происходить с некоторой задержкой, но потенциал роста цен в Латвии в настоящее время несколько выше, чем у нас», - говорит руководитель сферы жилищных кредитов Luminor.
Жители Эстонии также могут приобрести недвижимость в Латвии и, при необходимости, получить кредит. «Хотя мы не предлагаем выдавать традиционный жилищный кредит на покупку недвижимости за рубежом, у Luminor есть решение с процентной ставкой, которая часто не сильно отличается от местного жилищного кредита. Решение принимается, прежде всего, исходя из платежеспособности человека и стоимости залога в Эстонии», - пояснила Кикас.