Почему это происходит: одна квартира в Таллинне стоит двух в Риге

«В то время как средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне находится на уровне 2900 евро, средняя цена квадратного метра в Риге почти в два раза ниже. Это означает, что за одну квартиру в Таллинне можно купить две в Риге, - говорит Кикас. - Статистика жилищных кредитов Luminor также отражает эту разницу: в Эстонии средняя сумма выданных нами жилищных кредитов примерно на 60 процентов выше, чем в Латвии».

Она признала, что средняя цена квадратного метра квартиры в Эстонии за последние 15 лет, по данным Евростата, выросла почти на 228 процентов, что ставит Эстонию на второе место после Венгрии среди стран с самым быстрым ростом цен. За Эстонией следует Литва, а четвертое место занимает Латвия, где также наблюдается стремительный рост цен на жилье - 153 процента за 15 лет.

По мнению руководителя сферы жилищных кредитов Luminor, большой разброс цен на недвижимость объясняется несколькими причинами: «Одним из факторов, способствовавших более сильному росту цен на недвижимость в Эстонии по сравнению с Латвией, является относительно более стабильная и быстрорастущая экономика последних 15 лет».