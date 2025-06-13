Компания по строительству дорог сокращает сотрудников

Компания EKT Teed, доля в которой принадлежит известному предпринимателю Арго Лууде, уведомила Кассу страхования от безработицы о сокращении 17 работников, пишет dv.ee.
EKT Teed ведет деятельность в трех сферах: строительство и обслуживание дорог, уход за зелеными зонами и парками, а также аренда техники.
По словам Лууде, причиной сокращений стало то, что они потеряли один из договоров на обслуживание государственных дорог в Вильяндимаа.
«Части работников мы сами смогли предложить другую работу, часть, вероятно, перейдет к тем, кто выиграл [договор]», – сказал Лууде. В основном уведомления о сокращении получили водители.
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