ФОТО Судья удалила из зала суда двух соратников Айво Петерсона

В пятницу судья Харьюского уездного суда Катрин Микенберг удалила из зала судебного заседания Сандру Сирге и Неэме Лалля, которые присутствовали на процессе по делу о государственной измене в отношении Айво Петерсона. Причиной стало то, что в конце мая они записывали заседание на диктофон, нарушив запрет судьи.