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ФОТО Судья удалила из зала суда двух соратников Айво Петерсона

Перевод: Валерия Ермакова

В пятницу судья Харьюского уездного суда Катрин Микенберг удалила из зала судебного заседания Сандру Сирге и Неэме Лалля, которые присутствовали на процессе по делу о государственной измене в отношении Айво Петерсона. Причиной стало то, что в конце мая они записывали заседание на диктофон, нарушив запрет судьи.

В начале заседания судья спросила, присутствует ли в зале Сандра Сирге. Когда женщина ответила утвердительно и встала, Микенберг сообщила, что, по имеющейся у нее информации, Сирге тайно записала заседание 23 мая и выложила запись на своем YouTube-канале.

«Суд каждый раз в начале заседания разъясняет, что разрешены только письменные заметки. Суд пояснял, что в случае нарушения этого правила человека могут удалить из зала. Прошу вас покинуть зал суда», - сказала Микенберг.

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