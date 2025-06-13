Канадская чудо-пловчиха установила три мировых рекорда за пять дней

В свои 18 летт Макинтош установила мировые рекорды на дистанциях 400 м вольным стилем, а также 200 и 400 м комплексным плаванием. Ранее три мировых рекорда на одних соревнованиях зафиксировал именно Фелпс – это произошло на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

Макинтош начала серию рекордов с дистанции 400 метров вольным стилем, показав время 3.54,18. Ей удалось превзойти прежний мировой рекорд, принадлежавший австралийке Ариарне Титмус, более чем на секунду!

На следующий день до второго мирового рекорда ей не хватило совсем немного – всего 95 сотых секунды, однако результат 8.05,07 на дистанции 800 метров вольным стилем стал рекордом Канады и третьим показателем за всю историю мирового плавания.

Еще через день Макинтош совершила настоящее невероятное достижение: ей удалось превзойти казавшийся недосягаемым десять лет мировой рекорд венгерки Катинки Хоссу на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Макинтош улучшила результат на 42 сотых, финишировав с временем 2.05,70.

«Это был один из тех рекордов, которые я не могла выбросить из головы последние два года. Я давно мечтала о нем, и, наконец, сумела осуществить задуманное!» – радовалась Макинтош.

Затем был день отдыха, а напоследок спортсменка улучшила свой же мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием, доведя его до результата 4.23,65. Предыдущий рекорд также принадлежал ей – 4.24,38.