Иранист, который много лет жил и работал в Иране, специально для Rus.Postimees прокомментировал начало военной операции Израиля против ядерных объектов Ирана. В частности он рассказал о перспективе втягивания других стран в конфликт и о наличии ядерного оружия у Тегерана.