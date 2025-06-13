Интервью ⟩ Новая большая война с участием России? Иранист об ударах Израиля по режиму аятолл
Добавлен коммент Каллас
Иранист, который много лет жил и работал в Иране, специально для Rus.Postimees прокомментировал начало военной операции Израиля против ядерных объектов Ирана. В частности он рассказал о перспективе втягивания других стран в конфликт и о наличии ядерного оружия у Тегерана.
Автор книги «Всем Иран» и Telegram-канала «Исламизм от иноагента» (бывший «Дежурный по Ирану») Никита Смагин прокомментировал происходящее между Израилем и Ираном по состоянию на утро 13 июня.