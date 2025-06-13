В Лахемаа открылась станция по разведению жемчужниц

«Чтобы спасти популяцию жемчужниц, необходимо в несколько раз увеличить объем выращивания молодых особей. Новая станция позволит нам использовать разные методы размножения и увеличить число молодых ракушек в десять раз. Сейчас у нас выращивается 4500 жемчужниц в возрасте от года до пяти лет, но надеемся, что через пять лет их будет уже 40 000 - 50 000, и часть из них мы выпустим обратно в родную реку, чтобы они продолжили свой естественный путь», - рассказал руководитель Пылулаского отделения рыбоводства RMK Куннар Клаас.