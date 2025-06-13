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В Лахемаа открылась станция по разведению жемчужниц

Перевод: Вера Копти
Жемчужницы с «жемчужинами».

Государственный центр управления лесами (RMK) открыл в Лахемаа станцию по разведению жемчужниц. Это позволит Пылуласкому рыбопитомнику еще эффективнее способствовать восстановлению популяции жемчужницы. Рыбопитомник начал заниматься разведением жемчужниц еще в 2020 году.

«Чтобы спасти популяцию жемчужниц, необходимо в несколько раз увеличить объем выращивания молодых особей. Новая станция позволит нам использовать разные методы размножения и увеличить число молодых ракушек в десять раз. Сейчас у нас выращивается 4500 жемчужниц в возрасте от года до пяти лет, но надеемся, что через пять лет их будет уже 40 000 - 50 000, и часть из них мы выпустим обратно в родную реку, чтобы они продолжили свой естественный путь», - рассказал руководитель Пылулаского отделения рыбоводства RMK Куннар Клаас.

Наша справка

Обыкновенная жемчужница, или европейская жемчужница, или европейская речная жемчужница (лат. Margaritifera margaritifera) - вид двустворчатых моллюсков из отряда Unionoida.

Населяет чистые пресные ручьи и реки многих стран Северного полушария. В настоящее время европейские жемчужницы редки и находятся под угрозой исчезновения. Личинка паразитирует в жабрах лососевых рыб. Жемчужницы объектом промысла для добычи перламутра и речного жемчуга, однако из-за сокращения численности промысел стал нерентабелен.

Источник: Википедия.

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