В Ласнамяэ будет безопаснее: расширяется перечень охраняемых объектов

«При найме охранной фирмы нашими приоритетами являются безопасность и чувство защищенности жителей. Выбирая охраняемые объекты, мы основываемся на обращениях и предложениях горожан, данных полиции и ситуации на местах», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Часть бульвара Саарепийга со стороны улицы Викерлазе и территория вокруг остановки в зеленой зоне Махтра - участки, где в теплое время года часто собираются любители крепких напитков, создавая неудобства для окружающих и загрязняя территорию.

«Относительно отрезка бульвара Саарепийга, граничащего с улицей Викерлазе, мы неоднократно получали сообщения как от жителей, так и от полиции. Появление патруля на этом участке должно сделать пребывание там распивающих алкоголь компаний значительно менее комфортным. Важно отметить, что значительная часть этой территории находится в частной собственности, и для повышения чувства защищенности передвигающихся там людей к проблеме должны серьезнее относиться и частные собственники», - добавила старейшина.

«Что касается второго объекта, то речь идет о расширении территории, ранее уже содержавшейся в графике патрулирования», - отметила Юрченко.

Патрульные рейды на бульваре Саарепийга и в районе остановки около зеленой зоны на улице Махтра охранное предприятие K Security OÜ будет осуществлять с 15 июня по 31 октября. В дополнение к этому патрулируется еще восемь объектов:

променад Паэ,

семейная игровая площадка Сели,

парк Тондираба,

парк Асундузе,

парк Тондилоо,

площадь Линдакиви,

зеленые зоны на улице Махтра,

территория инсталляции «Улица-гостиная».