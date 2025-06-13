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В Ласнамяэ будет безопаснее: расширяется перечень охраняемых объектов

Ласнамяэ.

С 15 июня по 31 октября в список патрулируемых территорий добавляются часть бульвара Саарепийга и участок около автобусной остановки в зеленой зоне Махтра.

«При найме охранной фирмы нашими приоритетами являются безопасность и чувство защищенности жителей. Выбирая охраняемые объекты, мы основываемся на обращениях и предложениях горожан, данных полиции и ситуации на местах», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Часть бульвара Саарепийга со стороны улицы Викерлазе и территория вокруг остановки в зеленой зоне Махтра - участки, где в теплое время года часто собираются любители крепких напитков, создавая неудобства для окружающих и загрязняя территорию.

«Относительно отрезка бульвара Саарепийга, граничащего с улицей Викерлазе, мы неоднократно получали сообщения как от жителей, так и от полиции. Появление патруля на этом участке должно сделать пребывание там распивающих алкоголь компаний значительно менее комфортным. Важно отметить, что значительная часть этой территории находится в частной собственности, и для повышения чувства защищенности передвигающихся там людей к проблеме должны серьезнее относиться и частные собственники», - добавила старейшина.

«Что касается второго объекта, то речь идет о расширении территории, ранее уже содержавшейся в графике патрулирования», - отметила Юрченко.

Патрульные рейды на бульваре Саарепийга и в районе остановки около зеленой зоны на улице Махтра охранное предприятие K Security OÜ будет осуществлять с 15 июня по 31 октября. В дополнение к этому патрулируется еще восемь объектов:

  • променад Паэ,
  • семейная игровая площадка Сели,
  • парк Тондираба,
  • парк Асундузе,
  • парк Тондилоо,
  • площадь Линдакиви,
  • зеленые зоны на улице Махтра,
  • территория инсталляции «Улица-гостиная».

Основными задачами охранной фирмы является обеспечение безопасности и поддержание порядка на охраняемой территории. Для этого предприятие осуществляет на охваченных договором участках контрольные рейды по скользящему графику. Охранники одеты в униформу и передвигаются по району на автомобиле. В патруле должно быть не менее двух охранников. 

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