ЭСТОНКА В ИЗРАИЛЕ Услышали сирены и поняли : что-то начинается

Утром многие учреждения были закрыты, в том числе школы и детские сады, однако жизнь не остановилась полностью. Кафе работают, люди перемещаются - массовой паники на улицах нет. Это заметно и в продуктовых магазинах и пекарнях, где, несмотря на увеличившиеся очереди и повышенный спрос, паники не ощущается - скорее, это обычная мера предосторожности.

Часть современной террористической тактики - сеять страх среди людей с целью парализовать общество. Но израильтяне этого не позволяют. Здесь привыкли жить среди опасности, и, возможно, именно поэтому даже во время войны удается в какой-то мере сохранять нормальную повседневную жизнь. Это форма сопротивления - не позволять страху овладеть тобой.

На сегодняшний день (13 июня, 12:00) ограничений на передвижение больше нет. Ранее рекомендовалось оставаться рядом с убежищем, пока не было ясно, как отреагирует Иран, но сейчас власти считают, что большая угроза миновала. Людей призывают сдавать кровь, что свидетельствует о готовности общества помочь там, где это необходимо. Мой супруг утром сделал покупки - не из-за паники, а просто в рамках повседневности. И сдал кровь: у него редкая группа крови, подходящая всем, поэтому, когда ситуация требует, мы стараемся внести свою лепту.

Общественная поддержка и взаимная забота заметны: распространяются номера горячих линий для помощи в вопросах психического здоровья, региональная информация хорошо и системно поступает к людям. Мне лично пришло сообщение с указанием, куда обратиться в случае тревоги или паники. Между людьми ощущается сплоченность.

Если смотреть на эстонские СМИ или иностранные новости и видео, ситуация может казаться гораздо более пугающей, чем она есть на самом деле. На улицах царит спокойствие - если не следить за новостями, можно было бы и не заметить происходящего. Дроны сюда не долетели, и вокруг царит тишина.