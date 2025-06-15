ИНТЕРВЬЮ Специалист по вопросам сдерживания: исход войны в Украине определит, кто станет следующей страной с ядерным потенциалом

Франческа Джованнини, эксперт по ядерному сдерживанию из Гарвардского университета, отмечает: тот факт, что Украина еще в 1994 году, подписывая Будапештский меморандум, добивалась гарантий безопасности, показывает, что уже тогда украинцы понимали опасность, исходящую от России, и не были наивны в этом вопросе.