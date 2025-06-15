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ИНТЕРВЬЮ Специалист по вопросам сдерживания: исход войны в Украине определит, кто станет следующей страной с ядерным потенциалом

Перевод: Ева Ойжинская
Британское ядерное оружие в настоящее время размещено на подводных лодках класса «Трайдент».

Франческа Джованнини, эксперт по ядерному сдерживанию из Гарвардского университета, отмечает: тот факт, что Украина еще в 1994 году, подписывая Будапештский меморандум, добивалась гарантий безопасности, показывает, что уже тогда украинцы понимали опасность, исходящую от России, и не были наивны в этом вопросе.

По словам давшей интервью Postimees на конференции «Рижский диалог» Джованнини, американцы просто отказались предоставить Украине такие гарантии. Теперь она считает, что Украина может стать одним из следующих государств я дерным потенциалом.

Франческа Джованнини

Франческа Джованнини.
  • Руководитель Проекта по управлению атомом (The Project on Managing the Atom, MTA) Центра Бельфера Гарвардского университета, а также директор научной сети Гарварда и МакАртура по переосмыслению ядерного сдерживания.
  • Преподает основной курс программы по ядерному сдерживанию в Гарварде. Этот курс - интенсивная программа для военных и политиков из США и других стран НАТО.
  • Имеет степень доктора философии Оксфордского университета и два магистерских диплома Калифорнийского университета в Беркли.
  • Публиковалась в таких изданиях, как Nature, Bulletin of the Atomic Scientists, Arms Control Today, The National Interest, The Hill и The Washington Post.
  • Регулярно дает комментарии итальянским СМИ по вопросам, связанным с НАТО, ядерным оружием, новыми технологиями и безопасностью Европы. 
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