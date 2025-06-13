Эстония постепенно отказывается от цели полного перехода на возобновляемую электроэнергию

Почти три года назад, в конце августа 2022 года, правительство Каи Каллас, состоящее из Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии, одобрило поправку к закону, которая увеличила амбиции по производству возобновляемой электроэнергии в Эстонии в 2030 году с 40% до 100% от потребляемой в Эстонии электроэнергии.

Если сначала Кристен Михал, который не так давно занимал в правительстве Каи Каллас пост министра по вопросам климата, заявил в ответе Госконтролю, обратившему внимание на то, что производство не растет в достаточной степени, чтобы достичь цели возобновляемой электроэнергии, установленной на 2030 год, что по его мнению, цель будет достигнута в установленные сроки.