Пропавший житель Козе благополучно нашелся через девять дней после исчезновения

В пятницу, 13 июня, полиция попросила помощи в установлении местонахождения 38-летнего Райдо, который 7 июня покинул свой дом и с тех пор не возвращался. Сегодня стало известно, что Райдо найден, с ним все в порядке.
Сообщалось, что Райдо покинул свою квартиру в волости Козе (Харьюмаа) рано утром в субботу, 7 июня, и направился в сторону Таллинна, и что его видели в центре города, в районе пересечения улицы Виру и бульвара Мере.
Полиция просила всех, кто располагал какой-либо информацией о местонахождении Райдо, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112. Также полиция обратилась и к самому Райдо, призывая его связаться со своими близкими.
Сегодня, 16 июня, Департамент полиции и погранохраны сообщил о том, что Райдо благополучно вернулся домой. С мужчиной все хорошо. Всем, кто помогал в поисках Райдо, выражается благодарность.