Пропавший житель Козе благополучно нашелся через девять дней после исчезновения

Сообщалось, что Райдо покинул свою квартиру в волости Козе (Харьюмаа) рано утром в субботу, 7 июня, и направился в сторону Таллинна, и что его видели в центре города, в районе пересечения улицы Виру и бульвара Мере.

Полиция просила всех, кто располагал какой-либо информацией о местонахождении Райдо, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112. Также полиция обратилась и к самому Райдо, призывая его связаться со своими близкими.