Ушел из дома и не вернулся: полиция разыскивает пропавшего неделю назад мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 38-летнего Райдо, который покинул свой дом в минувшую субботу и не вернулся.
Райдо покинул свою квартиру в волости Козе (Харьюмаа) рано утром в субботу, 7 июня, и направился в сторону Таллинна. В последний раз его видели в центре города, в районе пересечения улицы Виру и бульвара Мере.
Райдо плотного телосложения, рост 180 см. Он может быть одет в синюю худи Nike с капюшоном, темно-серые шорты и красные кроссовки. При себе у Райдо нет мобильного телефона.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Райдо, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112. Также полиция обращается и к самому Райдо, призывая его связаться со своими близкими.