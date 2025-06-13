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Ушел из дома и не вернулся: полиция разыскивает пропавшего неделю назад мужчину

Редактор: rus.postimees.ee
Райдо.

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 38-летнего Райдо, который покинул свой дом в минувшую субботу и не вернулся.

Райдо покинул свою квартиру в волости Козе (Харьюмаа) рано утром в субботу, 7 июня, и направился в сторону Таллинна. В последний раз его видели в центре города, в районе пересечения улицы Виру и бульвара Мере.

Райдо плотного телосложения, рост 180 см. Он может быть одет в синюю худи Nike с капюшоном, темно-серые шорты и красные кроссовки. При себе у Райдо нет мобильного телефона.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Райдо, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112. Также полиция обращается и к самому Райдо, призывая его связаться со своими близкими.

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