ГРАФИК Сравнение цен на топливо: чем удивили владельцы автозаправок?

Как передала пресс-служба предприятия, в Таллинне стоимость литра бензина упала на 0,6 цента, стоимость дизельного топлива выросла на 0,4 цента. В Риге и Вильнюсе не изменились, а стоимость дизельного топлива выросла на 2 цента.

В Таллинне стоимость литра бензина 95 miles в пятницу составила 1,584 евро, это на 4 цента больше, чем в Риге, и на 13,5 цента больше, чем в Вильнюсе. 98 miles plus в Таллинне стоил 1,644 евро, это на 3 цента больше, чем в Риге, и на 9,6 цента больше, чем в Вильнюсе.