Эксперт: рынок недвижимости не застыл на месте, а просто сменил фокус

«Говорят, что рынок недвижимости в Эстонии застыл, но в Пыхья-Таллинне этого не ощущается. Рост населения с 65 000 до почти 100 000 - это уже не абстрактная перспектива, а реальность, которая воплотится в ближайшие годы», - подчеркнул директор по развитию девелоперской компании Endover Уку Тинт.
По его словам, инвесторы проявляют все большую активность, и очевидно, что в квартал Volta вкладываются серьезные средства с расчетом на долгосрочные перспективы.
«Интерес вырос как у частных инвесторов, покупающих по одной - две квартиры, так и у крупных инвесторов, которые помимо жилой недвижимости обращают внимание на коммерческую и другие более масштабные инвестиционные возможности», - добавил Тинт.
«Активы квартала Volta на протяжении всего развития района обеспечивали существенный рост стоимости: например, квартиры, купленные в первом здании квартала в 2015 году, сегодня стоят в два-три раза дороже. Сегодня очевидно, что эта тенденция сохраняется: средняя цена за квадратный метр в Пыхья-Таллинне превысила уровень центра города, и район продолжает привлекать крупные инвестиции. Кварталы Volta и Krulli, а также Noblessner и Hundipea - это лишь некоторые из крупных примеров», – отметил Тинт.
По словам члена правления MyFitness Тийны Матикайнен, в Пыхья-Таллинне сохраняется устойчивый высокий спрос на качественные спортивные услуги. «Район стремительно развивается, и рост числа жителей и рабочих мест значительно повышает спрос на современные спортивные услуги. Раньше местным жителям приходилось ездить в другие районы за такими возможностями. Новый клуб MyFitness в Volta станет настоящим центром для местного сообщества», – отметила Матикайнен.
Прибрежные районы Пыхья-Таллинна - кварталы Volta, Noblessner и Krulli - за последнее десятилетие стали самыми быстроразвивающимися в Таллинне. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году в этих кварталах будут жить и работать около 25 000 человек. Совсем недавно в район переехал офис Wise с несколькими тысячами сотрудников.
Volta HUB включает пять зданий, в том числе два высотных, при этом 75% площадей занимают офисные, торговые, а также помещения для обслуживания. Общий объем застройки составляет 40 700 м², из которых около четверти отведено под жилые помещения. Застройка квартала происходит поэтапно и охватывает площадь в 11 гектаров. Завершение строительства всего квартала Volta и его 29 зданий планируется к 2029 году.
Кроме спортивных и коммерческих помещений, в квартале предусмотрены парк, детский сад и около 1400 парковочных мест.
Архитектура и строительные решения Volta HUB отражают целостное и устойчивое видение проекта. Уникальность проекта подчеркивается сочетанием аутентичного известнякового фасада и современной энергоэффективной архитектуры: потолки высотой до восьми метров, арочные окна, открытые внутренние террасы с озеленением и рекреационные зоны с живописными видами как на море, так и на Старый город. Volta HUB выделяется высокой экологической ответственностью: 100% электроэнергии поступает из возобновляемых источников, 69% тепловой энергии обеспечивается за счет возобновляемых ресурсов, а планируется перерабатывать до 90% отходов.