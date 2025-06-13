Эксперт: рынок недвижимости не застыл на месте, а просто сменил фокус

По его словам, инвесторы проявляют все большую активность, и очевидно, что в квартал Volta вкладываются серьезные средства с расчетом на долгосрочные перспективы.

«Интерес вырос как у частных инвесторов, покупающих по одной - две квартиры, так и у крупных инвесторов, которые помимо жилой недвижимости обращают внимание на коммерческую и другие более масштабные инвестиционные возможности», - добавил Тинт.

«Активы квартала Volta на протяжении всего развития района обеспечивали существенный рост стоимости: например, квартиры, купленные в первом здании квартала в 2015 году, сегодня стоят в два-три раза дороже. Сегодня очевидно, что эта тенденция сохраняется: средняя цена за квадратный метр в Пыхья-Таллинне превысила уровень центра города, и район продолжает привлекать крупные инвестиции. Кварталы Volta и Krulli, а также Noblessner и Hundipea - это лишь некоторые из крупных примеров», – отметил Тинт.

По словам члена правления MyFitness Тийны Матикайнен, в Пыхья-Таллинне сохраняется устойчивый высокий спрос на качественные спортивные услуги. «Район стремительно развивается, и рост числа жителей и рабочих мест значительно повышает спрос на современные спортивные услуги. Раньше местным жителям приходилось ездить в другие районы за такими возможностями. Новый клуб MyFitness в Volta станет настоящим центром для местного сообщества», – отметила Матикайнен.