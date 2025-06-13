«Калев/Крамо» сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Недавно вновь завоевав титул чемпионов Эстонии, баскетбольный клуб «Калев/Крамо» принял решение попытаться выйти в Лигу чемпионов и осенью сыграет в ее квалификационном раунде.
С точки зрения спортивного принципа у клуба было полное право это сделать после победы в чемпионате страны, однако вопрос упирался в финансовую сторону. Руководитель «Калева» Рамо Каск подтвердил Postimees, что клуб будет бороться за место в Лиге чемпионов. Альтернативой было бы сразу заявиться на турнир FIBA Europe Cup.
«В квалификации есть отдельная группа для чемпионов и группа для клубов, которые не стали чемпионами своих стран. Мы надеемся попасть в полуфинал квалификации и не начинать с четвертьфинала», – сказал Каск.
В «Калеве» также отметили, что если клубу не удастся выйти в основной турнир Лиги чемпионов, команда хотела бы сыграть в основной сетке FIBA Europe Cup.
Как это обычно бывает с турнирами под эгидой FIBA, в июне информации о новом розыгрыше пока крайне мало. В нескольких странах национальные чемпионаты еще продолжаются.
Известно лишь, что из Евролиги в Лигу чемпионов точно уйдет берлинская «Альба». Также ходят слухи о желании некоторых команд, участвующих в организуемом Евролигой EuroCup, перейти в Лигу чемпионов – например, речь идет о «Гран-Канарии», которая дошла до четвертьфинала в Испании.
Решение «Калева» должно дать серебряному призеру чемпионата Эстонии – команде Тартуского университет Макс & Мооритс – право напрямую выйти в основной этап FIBA Europe Cup. Спортивный директор тартуского клуба Янaр Тальтс подтвердил, что команда подаст заявки на участие в турнире FIBA и не будет продолжать выступления в Северной европейской лиге (ENBL).
Желание сыграть в FIBA Europe Cup вновь выразил и менеджер «Пярну» Йохан Кярп, однако его команде, скорее всего, придется начинать с квалификационного раунда.
У «Калева» на новый сезон пока еще нет подписанных контрактов, однако, по словам Каска, работа в этом направлении идет. В первую очередь он хочет определиться с тренерским штабом и дал понять, что клуб заинтересован в сохранении нынешних наставников. Напомним, с середины февраля команду возглавил главный тренер Индрек Рейнбок, а его помощниками были Крис Киллинг и Кристиан Кангур.