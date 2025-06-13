«Калев/Крамо» сыграет в квалификации Лиги чемпионов

С точки зрения спортивного принципа у клуба было полное право это сделать после победы в чемпионате страны, однако вопрос упирался в финансовую сторону. Руководитель «Калева» Рамо Каск подтвердил Postimees, что клуб будет бороться за место в Лиге чемпионов. Альтернативой было бы сразу заявиться на турнир FIBA Europe Cup.

«В квалификации есть отдельная группа для чемпионов и группа для клубов, которые не стали чемпионами своих стран. Мы надеемся попасть в полуфинал квалификации и не начинать с четвертьфинала», – сказал Каск.

В «Калеве» также отметили, что если клубу не удастся выйти в основной турнир Лиги чемпионов, команда хотела бы сыграть в основной сетке FIBA Europe Cup.

Как это обычно бывает с турнирами под эгидой FIBA, в июне информации о новом розыгрыше пока крайне мало. В нескольких странах национальные чемпионаты еще продолжаются.

Известно лишь, что из Евролиги в Лигу чемпионов точно уйдет берлинская «Альба». Также ходят слухи о желании некоторых команд, участвующих в организуемом Евролигой EuroCup, перейти в Лигу чемпионов – например, речь идет о «Гран-Канарии», которая дошла до четвертьфинала в Испании.

Решение «Калева» должно дать серебряному призеру чемпионата Эстонии – команде Тартуского университет Макс & Мооритс – право напрямую выйти в основной этап FIBA Europe Cup. Спортивный директор тартуского клуба Янaр Тальтс подтвердил, что команда подаст заявки на участие в турнире FIBA и не будет продолжать выступления в Северной европейской лиге (ENBL).

Желание сыграть в FIBA Europe Cup вновь выразил и менеджер «Пярну» Йохан Кярп, однако его команде, скорее всего, придется начинать с квалификационного раунда.