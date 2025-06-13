Около 3000 срочников Сил обороны уходят в запас.

«Сегодняшний день немного грустный, но в то же время радостный. Грустный - потому что вы уходите от нас. Радостный - потому что мы знаем, что в резерв отправляется боеспособное подразделение. Неважно, под каким флагом своего подразделения вы стоите - мы уверены, что вместе справимся», - сказал на торжественном построении подполковник Вильяр Лаанесте, начальник штаба 1-й пехотной бригады.

Cлужбу в резерве начинают почти 1440 солдат 1-й пехотной бригады эстонской дивизии.

«Завтра начинается новый этап вашей жизни. Желаю, чтобы все шло так, как вы хотите, и чтобы вы достигли своих целей и ваши семьи смогли бы вами гордиться. Но не стоит забывать: вы - резервисты. Со временем такие слова, как дом, семья, государство и свобода, обретут для вас еще большую ценность. С каждым годом их значение в вашей жизни будет расти, вместе с ним - и ваша готовность защищать страну. Эту готовность мы старались в вас воспитать. Свобода - это ценность, ради которой мы прилагаем усилия. Только все вместе - как государство и как народ - мы сможем сохранить свободу Эстонии», - добавил подполковник Лаанесте.

В запас также ушли около 735 бойцов 2-й пехотной бригады.