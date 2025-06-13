Около 3000 срочников Сил обороны уходят в запас.

На этой неделе резерв Сил обороны пополнят военнослужащие срочной службы летнего и осеннего призывов прошлого года.
«Сегодняшний день немного грустный, но в то же время радостный. Грустный - потому что вы уходите от нас. Радостный - потому что мы знаем, что в резерв отправляется боеспособное подразделение. Неважно, под каким флагом своего подразделения вы стоите - мы уверены, что вместе справимся», - сказал на торжественном построении подполковник Вильяр Лаанесте, начальник штаба 1-й пехотной бригады.
Cлужбу в резерве начинают почти 1440 солдат 1-й пехотной бригады эстонской дивизии.
«Завтра начинается новый этап вашей жизни. Желаю, чтобы все шло так, как вы хотите, и чтобы вы достигли своих целей и ваши семьи смогли бы вами гордиться. Но не стоит забывать: вы - резервисты. Со временем такие слова, как дом, семья, государство и свобода, обретут для вас еще большую ценность. С каждым годом их значение в вашей жизни будет расти, вместе с ним - и ваша готовность защищать страну. Эту готовность мы старались в вас воспитать. Свобода - это ценность, ради которой мы прилагаем усилия. Только все вместе - как государство и как народ - мы сможем сохранить свободу Эстонии», - добавил подполковник Лаанесте.
В запас также ушли около 735 бойцов 2-й пехотной бригады.
«Окончание срочной службы - это не конечная станция, а начало службы в резерве. Важно поддерживать связь с сослуживцами и командирами, а также сохранять хорошую физическую форму. Также стоит следить за происходящим в мире и за развитием системы обороны страны. Сборы резервистов стоит воспринимать не как скучную обязанность, а как хорошую возможность встретиться с боевыми товарищами и сделать что-то полезное вместе», - сказал командир 2-й пехотной бригады полковник Антти Вильясте.
Помимо этого на этой неделе уходят в резерв около 130 военнослужащих батальона логистики, более 215 срочников батальона штаба и связи и более 145 срочников военной полиции Караульного батальона. Командование киберобороны отправляет в резерв более 100 срочников и военно-морские силы более 145 моряков. Службу тылового обеспечения заканчивает более 30 срочников.
«Солдаты проявили себя как грамотные, креативные и самостоятельные бойцы. Их вклад в Силы обороны за время службы был значительным. Они задали высокую планку для тех, кто займёт их места в зимнем призыве», — сказал младший лейтенант Ян Роберт Янсон, инструктор центра стратегических коммуникаций Киберкомандования и руководитель издательской группы. «Уверен, что полученные здесь знания и ценности они с уверенностью перенесут в резерв и в свою будущую жизнь».
Набор призывников происходит три раза в год. Военнослужащие январского и июльского призывов служат 11 месяцев: они становятся младшими унтер-офицерами подразделений резерва или же получают подготовку водителей. Рядовой состав набирается в октябре, срок службы военнослужащих этого призыва составляет 8 месяцев.