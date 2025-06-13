Omniva объединяет уездные почтовые отделения с распределительными центрами

Компания Omniva начинает этим летом объединять уездные почтовые отделения с региональными распределительными центрами.
Почтовые отделения в Раквере, Рапла, Вильянди и Выру будут перенесены в распределительные центры в течение этого лета.
В распределительный центр также в какой-то момент переедет почтовое отделение в Пайде, однако это зависит от расторжения действующего договора аренды.
В будущем возможна интеграция с распределительными центрами в Хаапсалу, Курессааре и Валга, однако в нынешних зданиях распределительных центров нет для этого возможности.
Почтовые отделения в Кярдла, Йыгева и Тарту уже находятся в одном здании с распределительными центрами.
Почтовое отделение Табасалу будет закрыто 31 октября из-за низкой посещаемости и окончания срока аренды.
Что касается других почтовых отделений в Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа, Ида-Вирумаа и Пыльвамаа, то в настоящее время ведется детальное обсуждение – какие отделения и куда будут перенесены, а какие закроют в течение 2026 года.
В Эстонии сейчас всего 35 почтовых отделений. В сервисных пунктах на новых местах клиенты по-прежнему смогут получать все стандартные почтовые услуги: отправлять и получать посылки, приобретать марки и упаковку, оплачивать счета и оформлять подписку на периодику.
Сотрудники нынешних почтовых отделений продолжат работу на новом месте.
Объединение уездных почтовых отделений с распределительными центрами – первый крупный шаг в ряду изменений почтовой сети, запланированных на 2025–2026 годы.
Цель компании – адаптировать почтовые услуги в Эстонии и работу Omniva к современным ожиданиям и потребностям общества.
Будущее почтовых отделений
Чаще всего почтовые отделения используют для отправки и получения посылок, а также покупки марок. Однако перечень наиболее востребованных почтовых услуг быстро меняются.
«Эстония находится в авангарде перемен – у нас цифровое государство и технологически грамотное общество. Обмен информацией происходит преимущественно в цифровой форме, новые технологические решения разрабатываются и внедряются очень быстро», – говорит председатель правления Omniva Мартти Кульдма.
Через почтовые отделения ежемесячно проходит в среднем 20 000 посылок, а через автоматические терминалы – 860 000 посылок.
В прошлом году из Эстонии было отправлено 900 000 писем, треть из которых – на Рождество, то есть, в среднем менее одного письма на человека в год.
При этом марки для отправки писем можно купить не только в почтовых отделениях, но и примерно у 360 агентов-партнеров.
Привычки пользователей меняются, в результате чего посещаемость почтовых отделений за прошлый год снизилась на 15 процентов, а за первые четыре месяца текущего года – еще на 20 процентов.
«Цель Omniva – не бороться с изменениями в потребностях общества, а следовать им – предоставлять те почтовые услуги, которые действительно необходимы людям сегодня», – отмечает Кульдма.
Переезд почтовых отделений в распределительные центры поможет государственной компании сократить расходы на аренду и использовать рабочую силу эффективнее.
Если сейчас рабочие часы часто зависят от условий, выдвигаемых хозяином помещения, то в собственных зданиях Omniva сможет гибко регулировать график работы, исходя из посещаемости.
Услуга для крупногабаритных отправлений
Сегодня основная причина, по которой людям нужно почтовое отделение, – это отправка и получение крупногабаритных посылок, которые не помещаются в почтовый автомат.
В настоящее время в почтовом отделении можно отправить или получить только посылки весом до 30 килограммов, так как на арендуемых площадях, в том числе часто в торговых центрах, невозможно обеспечить прием больших отправлений.
После переезда отделений в распределительные центры Omniva сможет постепенно начать предоставлять услугу приема и отправки крупногабаритных посылок в почтовых отделениях.
«Возьмем, к примеру, холодильник или диван. В наших собственных распределительных центрах оборудованы загрузочные зоны и есть необходимая техника, что позволяет принимать и выдавать крупногабаритные отправления. В будущем такую посылку можно будет заказать в почтовое отделение и забрать ее оттуда своим транспортом», – поясняет Кульдма.
Сеть автоматических терминалов Omniva постоянно расширяется: в прошлом году появилось 135 новых автоматов, с начала нынешнего года – уже 12.
Кроме того, Omniva предлагает арендовать личный почтовый автомат для установки у частного или многоквартирного дома.
К осени текущего года должны появиться и первые общественные автоматы – небольшие терминалы, которые будут размещены ближе к жилищам: например, на сельских остановках, а в городах – на перекрестках улиц.
«Наша цель – сделать почтовые услуги и сервисы значительно ближе для жителей и сообществ – не дальше, чем в 300 метрах от любого дома. В будущем такие общественные автоматы смогут предоставлять весь спектр почтовых услуг и использоваться всеми операторами», – дополняет картину Мартти Кульдма.