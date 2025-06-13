Omniva объединяет уездные почтовые отделения с распределительными центрами

«Эстония находится в авангарде перемен – у нас цифровое государство и технологически грамотное общество. Обмен информацией происходит преимущественно в цифровой форме, новые технологические решения разрабатываются и внедряются очень быстро», – говорит председатель правления Omniva Мартти Кульдма.

Через почтовые отделения ежемесячно проходит в среднем 20 000 посылок, а через автоматические терминалы – 860 000 посылок.

В прошлом году из Эстонии было отправлено 900 000 писем, треть из которых – на Рождество, то есть, в среднем менее одного письма на человека в год.

При этом марки для отправки писем можно купить не только в почтовых отделениях, но и примерно у 360 агентов-партнеров.

Привычки пользователей меняются, в результате чего посещаемость почтовых отделений за прошлый год снизилась на 15 процентов, а за первые четыре месяца текущего года – еще на 20 процентов.

«Цель Omniva – не бороться с изменениями в потребностях общества, а следовать им – предоставлять те почтовые услуги, которые действительно необходимы людям сегодня», – отмечает Кульдма.

Переезд почтовых отделений в распределительные центры поможет государственной компании сократить расходы на аренду и использовать рабочую силу эффективнее.

Если сейчас рабочие часы часто зависят от условий, выдвигаемых хозяином помещения, то в собственных зданиях Omniva сможет гибко регулировать график работы, исходя из посещаемости.

Услуга для крупногабаритных отправлений