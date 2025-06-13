Небывалая активность на аукционе: частный дом с земельным участком ушел по исключительной цене

Площадь недвижимости составляла 916 м², а начальная цена - 1566 евро.

Всего на торгах было сделано 81 предложение, и в итоге участок был продан более чем в восемь раз выше стартовой цены - за 12 600 евро.

Расположенное на участке деревянное здание библиотеки более двадцати лет не использовалось, из-за чего оно значительно обветшало и не соответствовало современным стандартам. Местная система отопления - плита, печь, дымоход - была непригодна к использованию. Для ввода здания в эксплуатацию требовался капитальный ремонт.

На участке также находилась неузаконенная и находящаяся в аварийном состоянии постройка, которая не подлежала восстановлению. Все необходимые действия для внесения этой постройки в строительный регистр или для ее сноса, а также связанные с этим сборы, пошлины и другие расходы, брал на себя покупатель.