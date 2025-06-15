КИНОКРИТИКА «Гражданин Солнца»: рывок из тьмы к свету, или документальная история бегства на Запад братьев Урб

Она писала письма Брежневу (тогдашнему генсеку) с просьбой - выпустить к ней супруга, но ответ был отрицательным, а эта «связь с иностранкой» стала первой строчкой в деле «антисоветчика» Урба. Потом были попытки незаконного пересечения границы - в Выборге. Затем в советской Карелии (и не только). Эти попытки не привели к свободе, а наоборот, отправили старшего Урба в тюрьму.

Часть съемок посвящена Батарейной тюрьме. Это реальное историческое здание в Пыхья-Таллинне, которое сейчас в полуразрушенном состоянии, но еще совсем недавно оно функционировало как тюрьма. Не сто лет назад, совсем недавно, вот же человек, который там был в заключении. Не древняя история, но очень близкое «вчера».

В советские времена тех, кто тянулся к свободе, не только калечили в тюрьмах, но и «лечили», так после тюремного заключения Тармо Урб испытал и все прелести карательной психиатрии (не остался незамеченным его интерес к астрологии, целительству и паранормальным явлениям). Освободиться из психиатрической больницы удалось лишь в 1987 году, благодаря письму, которое брат Тоомас написал лично Горбачеву (первому и последнему президенту СССР).

В чем сила? В братских узах