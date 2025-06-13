Нет слов Малолетние грабители вырвали сумку у пенсионерки

Перед подъездом мальчики толкнули пенсионерку, возвращавшуюся домой из магазина с покупками, и вырвали у нее сумку.

После этого малолетние грабители скрылись с места происшествия.

По удачному стечению обстоятельств нападение на пенсионерку вовремя заметила местная жительница, которая сфотографировала мальчиков и оперативно передала информацию о случившемся в полицию.

Благодаря тому, что она предоставила полиции ценные сведения о юных злоумышленниках – фотографии, описание внешности и направление их движения – полицейским удалось быстро найти детей в городе.

«Мы также обнаружили сумку и вернули ее владелице. К счастью, большая часть личных вещей осталась нетронутой», – сообщает полиция.