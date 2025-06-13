Нет слов Малолетние грабители вырвали сумку у пенсионерки

В четверг в полицию поступило сообщение об ограблении: в Раквере несовершеннолетние злоумышленники подкараулили пожилую даму возле многоквартирного дома.
Перед подъездом мальчики толкнули пенсионерку, возвращавшуюся домой из магазина с покупками, и вырвали у нее сумку.
После этого малолетние грабители скрылись с места происшествия.
По удачному стечению обстоятельств нападение на пенсионерку вовремя заметила местная жительница, которая сфотографировала мальчиков и оперативно передала информацию о случившемся в полицию.
Благодаря тому, что она предоставила полиции ценные сведения о юных злоумышленниках – фотографии, описание внешности и направление их движения – полицейским удалось быстро найти детей в городе.
«Мы также обнаружили сумку и вернули ее владелице. К счастью, большая часть личных вещей осталась нетронутой», – сообщает полиция.
«Будь то взрослый или несовершеннолетний, ничто не оправдывает совершение правонарушений. Однако, прежде чем принять решение о дальнейшей судьбе этих подростков и о том, каким образом мы сможем направить их на путь соблюдения закона, мы постараемся лучше понять причины их поведения. Часто причины подобных проблем гораздо глубже, нежели просто жажда легкой наживы», – говорится в распространенном полицией сообщении.