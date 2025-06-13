Согласно закону о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения, Эстонская Республика выходит из данной конвенции из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью. Выход из конвенции даст Силам обороны Эстонии большую гибкость и свободу выбора оружейных систем и решений, которые можно будет применять при необходимости.

Законом о внесении изменений в закон об удостоверяющих личность документах и в связи с этим - в другие законы, усиливаются меры, гарантирующие, что государственный документ, удостоверяющий личность, будет выдан только уполномоченному лицу. Изменения также касаются выдачи цифровых удостоверений личности для э-резидентов. В общей сложности изменено 10 законов.

Закон о присоединении к протоколу, вносящему изменения в конвенцию о правонарушениях на борту воздушных судов, расширяет полномочия экипажа по реагированию на нарушающих порядок пассажиров и позволяет при необходимости передавать их правоохранительным органам страны прибытия.

Закон о ратификации документа о внесении изменений в устав Международной организации труда (МОТ) увеличивает число членов административного совета МОТ, а также регулирует процесс назначения генерального директора организации и внесения изменений в её устав. МОТ - это международная организация, цель которой - продвижение трудовых стандартов, основных трудовых принципов и обеспечение достойных условий труда.