Новым директором Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии станет Ольга Селищева

По словам председателя конкурсной комиссии Министерства образования и науки Райво Труммаля, в пользу Ольги Селищевой сыграл ее многолетний и разносторонний опыт в сфере образования, включая участие в создании школ с разным профилем и руководство многокультурной школьной средой. Она зарекомендовала себя как лидер и командный игрок, не боящийся стоящих впереди вызовов.

«Моя цель - сделать Таллиннскую Тынисмяэскую государственную гимназию местом, где каждый ученик может вырасти осознанной и ответственной личностью, которую поддержат преданные своему делу учителя, культура сотрудничества и сам город как живое образовательное пространство», - поделилась своим видением будущего Селищева.

Селищева окончила Таллиннский университет по специальностям «управление образованием» и «учитель». Она работала учителем эстонского как второго языка в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе, участвовала в создании частной Открытой школы (Avatud Kool) и была там заместителем директора по учебной работе. Также она организовывала мероприятие TEDxLasnamäe и руководила Домом эстонского языка в Фонде интеграции. Кроме того, обучала новых иммигрантов в программе адаптации Settle in Estonia. Последние три года Селишчева работает учебным директором Школы свободы.

В настоящее время она исполняет обязанности директора гимназии и официально приступит к должности с 1 августа.