Внимание Полиция разыскивает 59-летнего Александра

Персонал дома попечения сообщил полиции сегодня около полудня, что 59-летнего Александра в последний раз видели на территории учреждения поздно вечером накануне.

После этого Александр исчез и до настоящего времени не вернулся.

При себе у Александра нет телефона, ранее он подобным образом дом престарелых не покидал.

Он высокого роста и худощавого телосложения. Волосы короткие, седоватые.

В последний раз Александр был одет в желтую футболку, черную куртку и черные брюки.