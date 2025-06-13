Внимание Полиция разыскивает 59-летнего Александра

Полиция просит помощи в поисках Александра, который в четверг покинул расположенный в волости Тапа дом попечения и до сих пор не вернулся.
Персонал дома попечения сообщил полиции сегодня около полудня, что 59-летнего Александра в последний раз видели на территории учреждения поздно вечером накануне.
После этого Александр исчез и до настоящего времени не вернулся.
При себе у Александра нет телефона, ранее он подобным образом дом престарелых не покидал.
Он высокого роста и худощавого телосложения. Волосы короткие, седоватые.
В последний раз Александр был одет в желтую футболку, черную куртку и черные брюки.
Полиция просит всех, кто видел Александра, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.