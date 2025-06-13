Эксперт: спекулянты ушли с рынка, ситуация стала более стабильной

По словам Тоомаса Пяртеля, председателя правления Puumarket, спекулянты, продававшие во время бума материалы нестабильного качества, прекратили свою деятельность, и уровень строительной древесины, предлагаемой в Эстонии, стал стабильным.

«Покупатели диктуют спрос и цены, но это не будет длиться вечно. Если государство сократит объемы лесозаготовок, некоторые виды древесины могут оказаться в дефиците. Кроме того, объемы строительства сейчас увеличиваются, что ведет к росту цен. Однако, цены на строительную древесину сегодня все еще на 30 - 40 процентов ниже, чем были на пике в период бума», - добавил Пяртель.

«Другим важным отличием от периода бума является в среднем более высокое качество. Раньше из России импортировалось больше несортированной древесины, и в упаковках могла содержаться древесина самого разного качества, включая материал, с которого местами даже не была снята кора», - сказал Пяртель.